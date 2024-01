Prati, passi da gigante per il piccolo principe 

Il piccolo principe del centrocampo del Cagliari cresce bene. Matteo Prati, 20 anni freschi freschi, l'essenziale è invisibile agli occhi. In una gara dove c'era soprattutto da combattere, ha messo via il fioretto e ha fatto roteare la mazza. Nessun derby emiliano, per il giovane ravennate contava solo vincere. E vittoria è stata, «la vittoria del gruppo», spiega a fine gara.

Di forza

Prati ha capito che in A non si può giocare solo di fino. E ieri, contro il Bologna, si è messo l'elmetto e ha combattuto, più da mediano che da play. «Gli avversari ci studiano come noi studiamo loro», le sue parole nel dopo partita, «anche il play viene marcato e allora devo lavorare maggiormente sull'interdizione. Mi piace e poi l'importante è che la squadra giochi bene. Ecco, la mia felicità più grande sono i tre punti». Cresce Prati e sa bene chi ringraziare: «Sono qui da poco, so che devo migliorare ancora tanto. Il mio percorso lo sto compiendo con l'aiuto del mister e dei compagni. Tutti ci diamo una mano e l'importanza del gruppo si vede in partite come questa».

Casa dolce casa

Un Cagliari che magari oltre mare soffre, ma che alla Domus sembra non conoscere ostacoli. «È vero, in casa tiriamo fuori qualcosa in più, anche se andiamo sotto, come successo col Bologna, non ci abbattiamo. E questi tre punti sono importantissimi». Anche per come si era messa la partita: «Nei primi 20 minuti non abbiamo avuto l'approccio giusto, forse eravamo troppo bassi. Poi c'è stata come una scossa e abbiamo cambiato la partita. L'avevamo preparata proprio così. E adesso, con questa vittoria sul Bologna, abbiamo sicuramente una maggior consapevolezza nei nostri mezzi, possiamo dire la nostra. E mandiamo un segnale alla Serie A, ci siamo anche noi». Il Cagliari e Prati alzano la testa: «In questo 2024 dobbiamo avere una svolta. Sappiamo di dover fare più punti che nel girone d'andata. È arrivata una vittoria e questa vittoria ce la porteremo a Frosinone. Dove possiamo e vogliamo vincere ancora». (al.m.)

