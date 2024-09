Prati migliora ma a Parma non ci sarà 

Piccoli passi in avanti per Prati, che sta provando a forzare dopo la distorsione alla caviglia destra che si trascina dalla gara di Lecce. Il regista ravennate si sta pian piano rimettendo in moto nella speranza di potersi aggregare al più presto al gruppo. Con l’impegno così ravvicinato contro il Parma (domani sera al Tardini) una sua convocazione è alquanto improbabile. Non sarebbe magari da escludere per la gara successiva con la Juventus, sempre in trasferta.

Dal campo

Verso il forfait anche anche Pavoletti, Jankto e Wieteska. Il capitano ha subito una brutta botta a un piede contro l’Empoli e spera anche lui di recuperare per il match dello Stadium. Distrazione di basso grado alla coscia destra per il polacco, già indisponibile per la Coppa Italia. Così come Jankto, a sua volta tradito dalla caviglia destra (trauma distorsivo). Anche gli infortunati sono in ritiro da ieri al “Crai Sport Center” sino alla partenza.

La formazione

Nicola non ha ancora sciolto le riserve sull’undici anti-Parma, lo farà presumibilmente domani mattina nel corso dell’allenamento di rifinitura per poi comunicare le scelte alla squadra poche ore prima del match, che prenderà il via alle 20.45.

