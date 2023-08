Prati in rossoblù, anche la Spal dice sì 

Alla fine anche la Spal ha dovuto alzare bandiera bianca, ritirando l'accordo praticamente raggiunto col Palermo e accettando l'offerta del Cagliari per Matteo Prati, gioiellino classe 2003. C'è Ferragosto di mezzo, servirà pazienza, ma Prati e il Cagliari sono promessi sposi, col giocatore pronto a sbarcare in Sardegna e firmare un contratto fino al 2028.

La svolta

«È un ragazzo che si è messo in evidenza. Speriamo possa venire da noi. I prossimi giorni ce lo diranno». Così il direttore sportivo rossoblù Bonato sabato sera, prima della gara di Coppa Italia proprio contro il Palermo. Battuto prima sul campo e poi sul tavolo del calciomercato. I siciliani, sostenuti dal City Group, avevano praticamente chiuso l'affare con la Spal. Prati, classe 2003, ha alle spalle una sola stagione tra i cadetti, condita da 20 presenze e 2 reti, ma anche uno straordinario Mondiale Under 20 giocato con la Nazionale e arrivato fino alla sconfitta nella finalissima con i pari età dell'Uruguay. Le casse dei ferraresi erano pronte a incassare i 5 milioni di euro più bonus promessi dal club siciliano, una plusvalenza notevole, visto che il presidente Tacopina aveva pescato Prati nel Ravenna, in Serie D, pagandolo poco più di 70mila euro. Piccolo particolare: il mediano ravennate si era promesso al Cagliari e aveva in testa solo i colori rossoblù, Ranieri e la Serie A. E così mentre Prati saltava tutte le amichevoli estive della Spal per evitare infortuni, ecco l'ultimo rilancio del Cagliari, a pareggiare quindi l'offerta del Palermo, superato grazie alla volontà del giocatore. Ora mancano i soliti ultimi dettagli, mai insignificanti, ma si va ormai verso l'arrivo del giocatore alla corte di Ranieri, magari già da mercoledì.

La torta

Una ciliegina, se non una ciliegiona, visto che i 5 milioni che il Cagliari spenderà rendono Prati l'acquisto fin qui più costoso del mercato estivo. Ma ora manca la torta, perché Ranieri, anche sabato sera, ha ribadito le sue priorità: «Lo sanno anche i muri, mi aspetto due difensori e un attaccante». Per la difesa, si continua a seguire Raìllo, partito a sorpresa dalla panchina nella gara del Maiorca con il Las Palmas, salvo entrare in campo a inizio ripresa e segnare di testa il gol dell'1-1. Gol festeggiato in maniera rabbiosa e che non allontana il suo desiderio di accettare la proposta di un triennale arrivata dal Cagliari. In gol anche un altro degli obiettivi rossoblù, l'attaccante Colombo, a bersaglio nell'amichevole giocata ieri dal Milan col Novara. «È un profilo giovane che potrebbe crescere e fare bene a Cagliari», ha spiegato il ds Bonato, che non molla la presa nonostante il pressing del Genoa. Non convince, invece, l'idea Kaio Jorge, giocatore con caratteristiche diverse da quelle cercate e reduce da uno stop di oltre 500 giorni per infortunio.

Uscite

Intanto, definito il prestito con diritto di riscatto di Travaglini alla Ternana, dove potrebbe andare, sempre in prestito, anche Lella. Le difficoltà nella ricerca dei difensori bloccano le partenze dei vari Goldaniga, Capradossi (entrambi nel mirino del Lecco) e Altare (Venezia).

