Prati in prestito al Torino 

Matteo Prati lascia il Cagliari. Ex regista della nazionale Under 21, uno degli acquisti più cari della presidenza Giulini, il 22enne si trasferisce al Torino. Un prestito oneroso – 300 mila euro – e il diritto di riscatto fissato a 6 milioni per la società granata. Diritto, non obbligo, una clausola che lascia aperte diverse soluzioni: il ritorno a casa, l’acquisto da parte del club granata, le offerte di altri club. Fabio Pisacane, senza dubbio uno che sa come e quanto utilizzare i calciatori più giovani, come i suoi predecessori ha provato a trovare per Prati una soluzione che gli consentisse di rendersi utile alla causa. Anche la convivenza con Gianluca Gaetano, il compagno che di fatto si è preso quel posto in regìa riservato a Prati nelle gerarchie di inizio stagione, non ha funzionato. Uno avanti e uno indietro, vicini, perfino il turn over, Pisacane le ha provate tutte anche per non svalutare un elemento che rappresenta un capitale per la società.

Era stato proprio il presidente Tommaso Giulini, nell’estate 2023, dopo averlo fatto seguire con attenzione, a portarlo a Cagliari dal Ravenna. Prati non ha mai effettivamente brillato: con Ranieri, Nicola e ora con Pisacane, ha avuto le sue occasioni ma non si è mai impadronito di quel ruolo, di quel mestiere da metronomo per cui era stato scelto con entusiasmo. Sono 26 le presenze con Ranieri, in un centrocampo dove di rado aveva mostrato quella «sfacciataggine» che chiedeva il tecnico, solo 12 con il Cagliari di Nicola (24 partite trascorse in panchina e due saltate per infortunio), mentre con Pisacane a capo del progetto tecnico Prati ha già collezionato 20 presenze, con 15 partite in cui è stato schierato nei primi undici.

Ma evidentemente diesse, tecnico e giocatore si sono trovati d’accordo sulla scelta di andare a cercare spazi in un altro club. Al Torino servivano un esterno, un difensore centrale e un playmaker, Prati era seguito dai granata ma anche dal Bologna. E’ stato il club di Urbano Cairo a fare le mosse decisive. Il 17 maggio il faccia a faccia con gli ex compagni proprio alla Domus.

Gli altri affari

Oggi è il giorno di Othniël Raterink, difensore laterale destro, un metro e 89, classe 2006, arriva dalla serie B olandese ma con un passato (in prestito) nel Bayer Leverkusen. In Olanda lo hanno già paragonato al nerazzurro Denzel Dumfries, probabilmente è presto per scomodare delle star in quel ruolo, sarà il campo a farci capire chi sta arrivando. Un’operazione pensata dal diesse Guido Angelozzi in previsione del ritorno a Bergamo di Marco Palestra, pronto per altri scenari dal 30 giugno in poi. Senza dubbio, Raterink avrà quotidianamente un ottimo esempio da seguire nel suo percorso di crescita. Questa mattina sono previste le visite mediche a Roma.

In netto anticipo (il mercato chiude il 1° febbraio) Angelozzi ha puntellato l’organico con una spruzzata di esperienza, il difensore Alberto Dossena, il gradito ritorno di un altro 2003 di buon livello, il centrocampista Ibrahim Sulemana, e due under 20 dalle ottime referenze, come detto Raterink e Agustin Albarracin, il trequartista uruguaiano che già scalpita per un posto nei convocati per il big match di domani sera.

Lascia il Cagliari Alessandro Di Pardo. Il difensore laterale, 26 anni, si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria, dove serviva un laterale difensivo in grado di spingere ed esperto della categoria. Ha trascorso a Cagliari quattro anni, arrivò nell’estate 2022 e si è messo soprattutto in luce nel torneo di B vinto dal Cagliari e due anni dopo a Modena. In questa stagione per lui solo 3 apparizioni in campionato.

Sembra sfumato, almeno per ora, il passaggio di Zito Luvumbo al Parma. L’attaccante che era finito nel mirino del Cagliari, ovvero Patrick Cutrone, è diretto a Monza, in Serie B, e proprio sull’eventuale scambio Luvumbo-Cutrone si erano concentrate le attenzioni del Cagliari. L’angolano, finito ai margini del progetto tecnico e incapace di convincere l’allenatore per un suo impiego, potrebbe cambiare aria: Parma o un’altra destinazione dell’ultim’ora? Anche Joseph Liteta sembra destinato a restare, per il centrocampista zambiano la società rossoblù non ha trovato l’accordo con l’Avellino.

Ieri a tarda sera il Cagliari ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo dal Lumezzane del difensore del Mali Francesco Beidi Gallea, classe 2005, che ha firmato sino al 30 giugno 2029. Resterà in prestito al Lumezzane sino al 30 giugno 2026. Cresciuto a Torino, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Toro fino all’Under 18. Nella stagione 2023/24 l’approdo al Palermo, con l’esordio in Primavera 2 e due reti in 30 presenze. Nella stagione 2024/25 il prestito al Cesena in Primavera 1 (27 presenze e 1 gol). Nell’estate 2025 il trasferimento al Lumezzane e il debutto nei professionisti in Serie C. “Il prestito al club lombardo consentirà al giovane difensore di proseguire il proprio percorso di sviluppo, accumulando ulteriore esperienza e continuità nel calcio professionistico”, si legge nella nota del club.

