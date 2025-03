Prati in campo per mezz’ora: non accadeva da 4 mesi 

Per Matteo Prati ieri 29’ più recupero: non gli capitava dal 29 ottobre, quando al ritorno da titolare naufragò (assieme al resto della squadra) nello 0-2 interno col Bologna e ne giocò 59. In Cagliari-Genoa ha provato a riprendersi un posto in campo, che in stagione ha visto pochissimo tra infortuni e scelte tecniche. C’è riuscito solo in parte, con alcune giocate di valore (un lancio per Piccoli su cui Leali è dovuto uscire in anticipo) e altre migliorabili (un corner nel nulla).

Ha toccato 24 palloni, quasi uno al minuto, con 11 passaggi (65% di precisione) e 6 giocate in avanti azzeccate. Quasi una sorta di riavvicinamento al campo: nel 2025 era entrato solo negli ultimi 2’ con la Lazio il 3 febbraio. Prati resta uno dei meno utilizzati, con 268’ spalmati su 7 presenze. Meno di lui solo Coman (131’ da febbraio in poi), Kingstone (47’) e i due ancora fermi a zero, Ciocci e Jankto. Ma, viste le difficoltà del Cagliari e le buone parole di Nicola su di lui nel post partita, per il rush finale potrà tornare utile e aumentare il minutaggio. Per trovare un definitivo rilancio. ( r.sp. )

RIPRODUZIONE RISERVATA