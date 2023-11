Prati, il rimpianto «Dovevamo  chiuderla prima»  

Matteo Prati in campo non si tira mai indietro, randella quando c'è da randellare (ieri terza ammonizione stagionale, anche se con qualche borbottio per un precedente fallo subito) e cuce gioco nella posizione più delicata, quella di play. Claudio Ranieri se lo coccola, anche se si aspetta ancora di più, soprattutto a livello di gioco verticale. «Lo so, devo migliorare ancora molto», conferma Prati nel dopo-gara, «ma per fortuna ho un allenatore come Ranieri che mi aiuta tanto con i suoi consigli».

La partita

Un Cagliari che col Monza ha accarezzato la vittoria, ma ha anche sudato freddo, con quella traversa nel finale che avrebbe potuto trasformarsi in una beffa velenosa. E allora anche Prati si fa realista come Re Claudio: «Abbiamo giocato un primo tempo forse tra i migliori di questa stagione. Abbiamo schiacciato il Monza, lo abbiamo pressato e gli abbiamo fatto male. Ecco, il rammarico è che potevamo fargli ancora più male». E invece, col solo gol di vantaggio, nella ripresa è cambiata la musica: «È uscita fuori la loro grande qualità, mentre noi siamo calati. Alla fine credo che il pari sia il risultato giusto». Prati prova ad analizzare la gara: «Il Monza è una squadra forte, ma nel primo tempo siamo stati più aggressivi. Nella ripresa, invece, loro ci aspettavano più bassi, hanno accentuato il palleggio. Ripeto, c'è il rammarico di non aver fatto di più nel primo tempo, ma va bene così».

Grazie mister

Anche perché il Cagliari si è portato nel carniere un altro punticino. Anche grazie alla prestazione di un classe 2003 che gioca con la freddezza di un veterano e che si sta confermando, partita dopo partita, sempre più intoccabile. E non è un caso che, quest'estate, il club rossoblù abbia dato vita a un lunghissimo braccio di ferro col Palermo, fino a portarlo offrendo alla Spal la bellezza di 5 milioni. Lui, Prati, quel peso non lo sente e pensa solo a crescere: «Sono arrivato in ritardo di condizione. Mi sono messo a lavorare e cerco di ripagare la fiducia dell'allenatore. Veterano? Penso solo a giocare». Ricorda: «Quest'estate il presidente e il direttore sportivo mi avevano detto che col tempo avrei avuto sempre più spazio, c’era un progetto e così è stato. Quando ho scelto Cagliari non ho avuto dubbi, sono felice». E a Cagliari ha trovato Ranieri: «Sento la sua fiducia, mi fa giocare con continuità e, partita dopo partita, cerco di migliorare sempre di più. Nelle prime settimane ho capito subito la differenza tra la B e la A, ma ora mi sto abituando a giocare contro avversari di alta qualità».

Testa alla Lazio

Intoccabile nel Cagliari e nell'Under 21, per ora i suoi pensieri non vanno oltre. «La Nazionale? No, sono concentrato sul Cagliari e l'Under 21». E dopo i due impegni con gli azzurrini, ora la testa è tutta per i colori rossoblù: «Anche quando i risultati non arrivavano, eravamo consapevoli del lavoro che stavamo facendo. C'è stata una svolta, siamo sempre più in fiducia, sappiamo cosa vogliamo. Questo pareggio ci aiuta in vista della partita di sabato all'Olimpico. Ci andremo consapevoli della nostra forza e proveremo a portare a casa i tre punti contro la Lazio».