Prati, gli Europei per rilanciarsi 

Coda di stagione patriottica per sei giocatori del Cagliari. Marin, Obert, Mina, Prati, Sherri e il portiere della Primavera Iliev dovranno interrompere le vacanze per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Sotto i riflettori l’azzurrino, che sarà impegnato negli Europei Under 21 ai quali parteciperanno i padroni di casa della Slovacchia. Ma anche il rumeno, il colombiano e l’albanese, a loro volta in campo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’Italia di Prati

Il regista ravennate è atteso oggi nel pre-ritiro di Tirrenia per entrare nel vivo della preparazione in vista degli Europei di categoria che si disputeranno in Slovacchia dall’11 al 28. Nonostante lo scarso minutaggio quest’anno in campionato, continua a essere un punto fermo del ct Nunziata e spera di prendersi le soddisfazioni che non ha trovato nel corso della stagione. Primo test giovedì con l’Under 20.

I Mondiali nel mirino

Mette la sua esperienza a disposizione della Colombia ora Mina, in campo venerdì contro il Perù di Lapadula e poi ancora il 10 in Argentina. La Romania di Marin se la vedrà, invece, sabato con l’Austria, quindi il 10 con Cipro. Doppio impegno, tra Serbia sabato e Lettonia il 10, anche per l’Albania del secondo portiere rossoblù Sherri.

Nuova chiamata dell’Under 21 bulgara anche per Iliev in occasione delle due amichevoli con i pari età della Serbia (giocata sabato e vinta per 2-1 ma con il rossoblù in panchina dall’inizio alla fine) e quella con Israele che si disputerà giovedì (e nella quale il numero uno della Primavera di Pisacane potrebbe trovare un buon minutaggio).

