Prati, è solo un momento difficile 

Prati è uscito dalla luce dei riflettori. Il regista del Cagliari, il predestinato, l’investimento più pesante fatto dalla società rossoblù l’estate scorsa, il motore pensante della Under 21 nazionale sta vivendo il secondo periodo difficile della sua stagione. Scelte tecniche, cambi di modulo, piccoli fastidi – fisiologici, è il calcio – hanno riportato il giovane di Ravenna, vent’anni e classe già evidente, in zona panchina. Nessun allarme, sia chiaro, Ranieri sorprende e sorprende ancora quando è il momento di dare la formazione, ma il suo play, utilizzato anche da secondo mediano (con scarso successo), adesso non è di moda nelle rotazioni.

La stagione

Prati arriva a Cagliari dalla Spal per cinque milioni di euro, più due di bonus, legati al numero di presenze del giocatore. Firma un contratto di cinque anni, un investimento del Cagliari ma anche del calciatore, che si lega a doppio filo con il club dei Quattro Mori. Arriva il 23 agosto 2023 e il suo primo campionato di Serie A lo ammira inizialmente dalla panchina: con Torino, Inter e Bologna non gioca un solo minuto, mentre alla Domus esordisce contro l’Udinese: 90 minuti. A Bergamo e a Cagliari col Milan non vede il campo, a Firenze entra nella ripresa con la squadra in totale confusione. Da quel momento non esce più: Roma, Salernitana, Frosinone, Genoa, Juventus e Monza, a Roma con la Lazio e col Sassuolo esce all’89’, poi contro Napoli, Verona, Empoli, Lecce e Bologna resta in campo per tutta la gara, in cabina di regìa. Mentre a Frosinone esce al 77’, col Torino entra dopo 11 minuti per Sulemana, a Roma esce al 62’, poi contro Lazio e Udinese resta fuori. «Prati? Un leggero calo, essendo molto giovane e all’esordio in Serie A, ci può stare, ha giocato cinque mesi di fila – aveva detto Claudio Ranieri alla vigilia della sfida con l’Udinese – ma il suo valore è indiscutibile». Un attestato di stima da parte del senatore degli allenatori, che ha preceduto però una nuova esclusione.

In campo

Prati, in piena maturazione, si trova bene con Makoumbou a fianco, magari anche con Sulemana, nel centrocampo a cinque è decisamente più a suo agio rispetto a quello a quattro, dove – probabilmente – Ranieri lo ritiene poco utile. Dopo venticinque giornate, però, sarebbe ora di smentire tutti e di fugare ogni dubbio sul suo utilizzo, magari alzando il livello delle prestazioni durante la settimana e soprattutto quando gli verrà data l’occasione di scendere in campo. Prati può diventare insostituibile, lo dimostri.

