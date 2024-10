Prati e Mina “vedono” la Juventus 

Dopo la convocazione col Parma, dove è rimasto in panchina, per Matteo Prati arriva un ulteriore passo avanti in vista del suo rientro in campo. Ieri mattina, all’immediata ripresa degli allenamenti dopo la vittoria al Tardini, il centrocampista del Cagliari si è allenato per intero in gruppo per la prima volta dall’infortunio subito a Lecce, quando aveva riportato un trauma disto-contusivo alla caviglia destra in occasione del fallo di Dorgu (poi espulso). Rispetto a quanto avvenuto lunedì sera, allarme rientrato per Yerry Mina che ieri ha svolto una seduta di scarico: «È uscito per un problemino ma non dovrebbe essere nulla di grave», aveva detto Davide Nicola nel dopogara spiegando la sostituzione, col difensore che in panchina aveva una fasciatura.

La ripresa

Oggi pomeriggio secondo allenamento settimanale, senza più ritiro al Crai Sport Center di Assemini, in vista del match di domenica (ore 12.30) all’Allianz Stadium contro la Juventus, l’ultimo prima della seconda sosta della stagione per le nazionali. Ieri a riposo Gianluca Lapadula, ancora alle prese con un fastidio muscolare nella regione addominale, personalizzato per Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Mateusz Wieteska.