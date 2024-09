Prati è ancora out, aria di turnover 

Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per la sconfitta con l’Empoli, la terza consecutiva, la seconda in casa. I rossoblù si sono ritrovati già ieri mattina al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della gara di martedì contro la Cremonese, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il Cagliari ci arriva dopo aver eliminato al primo turno la Carrarese battendola con il punteggio di 3-1 (doppietta per Piccoli, in rete anche Prati). L’appuntamento è per le 18.30, sempre alla Unipol Domus.

Il punto

Se il Cagliari dovesse passare il turno, troverebbe poi la Juventus a dicembre. La qualificazione agli ottavi sarebbe indubbiamente un toccasana per il morale in vista della prossima partita di campionato (lunedì 30 a Parma). Nicola potrebbe poi sfruttare l’occasione per far giocare chi sinora ha trovato poco spazio, per quanto non sarà un turnover massiccio e l’obiettivo primario sia quello di battere la Cremonese, formazione di Serie B, in grande spolvero e reduce dal successo di Catanzaro.

Resta indisponibile Prati, che si trascina un fastidio alla caviglia destra dalla trasferta di Lecce. Ancora ieri il regista ravennate ha svolto un lavoro personalizzato. Per tutti gli altri, oggi è prevista una seduta pomeridiana. (f.g.)

