Prati: «Cagliari, quante emozioni» 

Saint Vincent . L’eleganza del regista. Ce l’ha tutta, nei modi garbati e nel porgersi, un equilibrio stabile che lo fa assomigliare a un predestinato. Crede nelle sue qualità, ma con i giusti tempi: ora c’è la nazionale dei giovani, poi magari arriverà l’altra, quella di Spalletti, ma prima – prima di tutto – c’è il suo Cagliari. «Il mio obiettivo personale è quello della squadra: raggiungere al più presto la garanzia di un posto nella prossima Serie A».

La lotta per un posto: è nella testa di uno come lei oppure si considera titolare inamovibile?

«No no, ogni stagione si ricomincia, si segue quello che dice il mister, l’obiettivo di un giocatore è quello di dare una mano alla squadra. Non penso di essere inamovibile, non lo penserò mai. L’allenatore vedrà di volta in volta cosa serve».

Chi è Prati? Un regista, un calciatore che sta cambiando pelle, uno che sa adattarsi?

«Sono un play, ma so adattarmi anche a fare la mezzala».

Nella sua storia, arriva a un certo punto lo sbarco a Cagliari. Che sensazioni allora e oggi?

«Appena ho saputo del Cagliari, dissi subito che ci volevo venire. Sono arrivato un po’ tardi, quasi a fine mercato e in ritardo di condizione, doveva essere un anno di crescita personale e lo sapevo, anzi dico grazie ai miei compagni per come mi accolsero. Ora sono più consapevole delle mie qualità, il lavoro da fare è sempre tantissimo, oggi penso solo a crescere».

È la stagione della consacrazione? E poi, c’è anche la nazionale dei grandi nei suoi sogni?

«La nazionale è nei sogni di tutti i ragazzi. Ora sono nell’Under 21 e sono felice di esserci, la nazionale maggiore vedremo. Più che una consacrazione personale, l’obiettivo è raggiungere il più velocemente la salvezza e far gioire i nostri tifosi, sono straordinari, ti trasportano, una cosa da provare, fa venire i brividi solo il ricordo, li ringraziamo».

Proviamo a spiegare il cambiamento epocale fra Ranieri e Nicola.

«Non mi piace fare paragoni. Ogni mister ha le sue idee, con noi Nicola ha avuto un impatto positivo, tutti lo stiamo seguendo, solo tramite lui possiamo arrivare al nostro obiettivo».

Un ragazzo del 2003 normalmente vive con i genitori ed esce la sera dopo interminabili ore al cellulare. Prati che vita fa?

«Faccio la vita del calciatore da diversi anni, vivo da solo da due anni, non c’è tanto altro da dire».

Cosa le piace di Cagliari e cosa fa fare a Cagliari a chi viene a trovarla?

«La cosa che mi piace di più, per me che vivo in centro, è fare una passeggiata a piedi di pomeriggio, oppure una camminata al mare, ed è quello che suggerisco ai miei quando arrivano da Ravenna».

Cosa pensa un ventenne mentre fa riscaldamento a San Siro?

«Da piccolo andavo spesso con mio padre a vedere le partite, ci ho ripensato quando mi riscaldavo, prima dell’Inter. L’emozione era bruciante, ma quando si comincia tutto passa».

La promessa ai tifosi sardi.

«Raggiungere il prima possibile la salvezza».

