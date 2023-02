«Praterie aperte»: parte la sfida di Calenda e Renzi ai Dem  

Con la vittoria di Elly Schlein, il Terzo Polo tira dritto verso il partito unico. In Transatlantico si parla di «praterie sconfinate» per indicare lo spazio politico aperto dallo spostamento a sinistra dei Dem.

Renzi e Calenda non hanno dubbi. Di fronte a un Pd di “sinistra-sinistra”, il leader di Italia Viva parla di due strade ormai «diverse». Per quello di Azione il campo politico è definito: è il Terzo Polo a rappresentare «riformisti, liberali, democratici e popolari». Insomma, le condizioni politiche per posare la prima pietra del partito unico, viste da qui, sembrano ottimali.

In questo clima fiducioso si riunisce il primo comitato di Azione e Italia Viva che porterà verso la fusione. Al centro della discussione il “cronoprogramma”, ma soprattutto i metodi del processo costituente. Confermata la linea del partito unico, che dovrebbe nascere entro l'autunno.

Si parte intanto da un manifesto e da un appello del leader Calenda «ai milioni di cittadini che non si riconoscono nei populismi di destra e di sinistra». Una prima valutazione, dunque, è il risultato che i due partiti portano a casa, per poi aprire la discussione interna.

Sui tempi, però, dopo le iniziali divisioni, ora c'è convergenza. Il processo sarà organizzato a partire dai territori e per la scrittura del manifesto politico e dei valori ci sarà il contributo di associazioni, movimenti e personalità delle aree politiche liberal-democratica, popolare e riformista. «Il comitato si riunirà la prossima settimana per l'approvazione del documento presentato», si legge nella nota al termine del comitato politico.