Prastaro saluta il Villasimius: «Do spazio ad altri» 

Villasimius. Il fulmine a ciel sereno arriva al termine di una stagione trionfale. Antonio Prastaro lascia la panchina del Villasimius, sulla quale si era seduto due anni fa con l’obiettivo di conquistare l’Eccellenza in un triennio. Impresa riuscita in anticipo nonostante i gialloblù, che mancavano da ben 13 anni dal massimo campionato regionale, non fossero i favoriti principali. «Ora è giusto dare spazio a un altro» l’annuncio del tecnico, che considera chiuso il suo ciclo col club.

Per lui, classe 1972, è la terza vittoria nel campionato di Promozione dopo quelle ottenute con Muravera e Nuorese. Nel suo palmares anche lo storico successo nella Coppa Italia regionale col Tonara. Con la Nuorese (stagione 2009/2010) ha conquistato il record di punti (76), ancora imbattuto, nel girone B. Ha fatto una lunga gavetta nelle scuole calcio e nei settori giovanili, dove vanta il titolo di Campione d’Italia con gli Allievi del Sant’Elena e il titolo regionale Allievi con la Sigma.

Perché questa decisione?

«Premetto che sono molto contento del risultato e felice per i ragazzi, che hanno dato tanto raccogliendo i risultati del duro lavoro. La decisione viene naturale. Avevamo un progetto di tre anni per riportare il Villasimius in Eccellenza, ci siamo riusciti al secondo. Ora è giusto dare spazio a un altro, magari più bravo».

Come hanno reagito i dirigenti?