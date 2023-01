Pranzo vietato, il pm: «Tutti a processo» 

La richiesta di interrogatorio dei tre militari della “Sassari”, dopo la chiusura dell’inchiesta sul pranzo di Sardara, non sarebbe arrivata al pubblico ministero Giangiacomo Pilia attraverso il portale telematico, ma via Pec. Una procedura non prevista che ha convinto il Gup del Tribunale, Giorgio Altieri, a rigettare le richieste delle difese di dichiarare nulla la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice, dunque, deciderà il 26 gennaio se andranno a processo i cinque imputati, tre dei quali sono militari della Brigata Sassari, finiti nei guai al termine dell’indagine sul pranzo alle Nuove Terme di Sardara, interrotto il 7 aprile dello scorso anno dalla Finanza per violazione delle norme assembramento previste per la zona arancione che in quei giorni erano state imposte nell’Isola per l’emergenza da Covid. Il pm ha ribadito ieri il rinvio a giudizio per tutti.

L’udienza

Già alla scorsa udienza nessuno degli imputati aveva proposto riti alternativi. Ieri mattina, dunque, hanno preso la parola gli avvocati Antonio Marino e Silvia Boggio, difensori del colonnello Marco Granari, comandante del 151/o reggimento, del suo vice Mario Piras, tenente colonnello, e del segretario del Comandante, il caporal maggiore Davide Concas. L’avvocato Marino ha contestato la sussistenza del peculato d’uso per l’utilizzo dell’auto di servizio contestata al colonnello, così come i presunti falsi, mentre la collega Boggio ha ritenuto che i due subalterni del colonnello stessero obbedendo a degli ordini. Con l’ipotesi di favoreggiamento, invece, il pm Pilia ha sollecitato il processo nei per il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, e per il manager del complesso termale, Giovanni Corona, difeso il primo dagli avvocato Gianluca Aste e Gianni Faa, e il secondo dal legale Giorgio Canetto. Tutti hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. In particolare, il legale Aste ha sostenuto che il sindaco di Mandas non fosse andato dai militari della Brigata Sassari per aiutarli, bensì per conoscere i dettagli della vicenda poiché preoccupato per i contraccolpi che potesse avere sulla sua carica pubblica. Ora deciderà il giudice Altieri, perché nel caso fosse dimostrato un interesse personale, verrebbe meno il favoreggiamento.

La vicenda

Al pranzo “proibito” di Sardara avevano partecipato una quarantina di persone, compresi vari direttori generali della Regione, vertici di aziende sanitarie e di enti strumentali, con anche politici, amministratori comunali e militari. Dopo essere stati identificati dai finanzieri sono stati multati. Sulle ragioni del raduno, però, era stata avviata un’inchiesta della Procura. Terminati gli accertamenti, molte posizioni erano state archiviate, ma il pm Pilia ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato (ma anche per alcuni presunti falsi) per il comandante Granari, il suo vice ed il segretario. I tre - sempre secondo l’accusa - sarebbero stati favoriti durante le indagini dal responsabile della struttura, Corona, e da Oppus, all’epoca del pranzo direttore generale dell'assessorato regionale agli enti locali.