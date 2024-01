Pranzo solidale, in 500 a tavola nella casa di riposo 

Con il pranzo della solidarietà per circa 500 persone, ieri nella casa di riposo comunale di Terramaini, si sono concluse le attività del Comune a favore delle persone in difficoltà economica o in solitudine iniziate alla vigilia delle festività.

Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania sono stati consegnati a domicilio oltre 300 pasti a favore di persone segnalate dai Servizi Sociali: anziani del Servizio di assistenza domiciliare, ospiti del sistema di accoglienza e altre persone indicate dagli operatori.

Sono stati inoltre assegnati pacchi spesa a favore delle persone che hanno richiesto supporto economico straordinario al Comune (ex percettori del Reddito di Cittadinanza e persone in stato di bisogno generalizzato). Le forniture sono state differenziate per numero di componenti: da un minimo di 70 euro a un massimo di 280 per nucleo familiare e contenevano alimenti, farmaci, prodotti igienici e prodotti per neonati e sono stati consegnati fino a 4 volte con cadenza bisettimanale. A consegnarli è stata la Croce Rossa su indicazione del Servizio Politiche Sociali.

Contestualmente ai percettori Reis, per i quali il contributo è cessato a ottobre, sono stati consegnati pacchi Spesa del valore di circa 35 euro con alimenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA