Una cena a Cagliari? Cinquanta euro è la base, ma il conto può schizzare molto più in alto, e non solo per “colpa” del vino. Non a caso il capoluogo, a tavola, è una delle città più care d’Italia. Per Federconsumatori, partendo dai numeri (reali) dell’inflazione, gli aumenti sono ingiustificati. Ma ristoratori suonano un’altra musica: materie prime, certo, ma anche bollette e costi del personale. In città c’è un locale ogni 102 abitanti.

pag. 20, 21