Pranzo di Sardara: battaglia in aula 

Al pranzo “proibito” di Sardara avevano partecipato una quarantina di persone, compresi vari direttori generali della Regione, vertici di aziende sanitarie e di enti strumentali, con anche politici, amministratori comunali e militari. Dopo essere stati identificati dai finanzieri sono stati tutti multati. Sulle ragioni del raduno, però, era stata avviata un’inchiesta della Procura. Terminati gli accertamenti, molte posizioni erano state archiviate, ma il pm Pilia aveva chiesto il rinvio a giudizio per peculato (ma anche per alcuni presunti falsi) legato all’uso dell’auto militare nei confronti del comandante Granari, del suo vice e del segretario. Con l’ipotesi di favoreggiamento, invece, era stato sollecitato il processo nei per il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, e per il manager del complesso termale, Giovanni Corona, difesi dagli avvocato Gianluca Aste e Giorgio Canetto. Secondo quanto contestato dalla Procura entrambi, nel corso degli interrogatori seguiti all’apertura del fascicolo, avrebbero rilasciato false dichiarazioni e concordato con i tre militari indagati la versione da fornire al magistrato.

Nessuno degli imputati ha proposto riti alternativi, ma davanti al giudice Giorgio Altieri gli avvocati Antonio Marino e Silvia Boggio, difensori del colonnello Marco Granari, comandante del 151/o reggimento, del suo vice Mario Piras, tenente colonnello, e del segretario del Comandante, il caporal maggiore Davide Concas, hanno fatto presente che, dopo la chiusura formale dell’inchiesta, avevano chiesto l’interrogatorio dei propri assistiti. Dalla Procura, però, non sarebbe arrivata alcuna risposta. Dopo una breve interruzione si è scoperto che la richiesta è arrivata via pec, ma il pm Giangiacomo Pilia ha fatto presente che sarebbe dovuta essere presentata per legge tramite il portale telematico della Procura, senza possibilità di deroghe. Il 12 gennaio sarà il giudice a decidere: se venisse accolta l’istanza delle difese il procedimento penale tornerebbe al pubblico ministero per effettuare gli interrogatori.

Battaglia in aula nella prima udienza preliminare che dovrà decidere sull’eventuale rinvio a giudizio dei cinque indagati, tre dei quali sono militari della Brigata Sassari, nell’ambito dell’inchiesta sul pranzo alle Nuove Terme di Sardara, interrotto il 7 aprile dello scorso anno dalla Finanza per violazione delle norme anti-assembramento previste per la zona arancione che in quei giorni erano state imposte nell’Isola per l’emergenza da Covid.

Nessun rito alternativo

Le accuse

Le valutazioni del Gup

Il Gup Altieri ha tenuto a riserva le istanze dei difensori. Se dovesse accoglierle, le strade dei cinque imputati potrebbero dividersi: da una parte gli atti restituiti alla Procura per interrogare i tre della Brigata Sassari, dall’altra Oppus e Corona che, non avendo scelto riti alternativi, potrebbero essere stralciati per procedere col proscioglimento o con il rinvio a giudizio.

