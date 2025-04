Pranzo di Pasqua, la tavola è a casa 

Pranzo di Pasqua a casa per otto italiani su dieci (80%), tra quanti lo passeranno nella propria abitazione e chi in quella di parenti e amici, con una media di sei persone a tavola e una spesa di 82 euro a famiglia, in aumento del 9% rispetto allo scorso anno. A rilevarlo è un'indagine Coldiretti/Ixè “La Pasqua 2025 degli italiani a tavola” secondo la quale ci sarà anche un 11% che sceglie un ristorante o un agriturismo per trascorrere la ricorrenza, mentre un 4% ha in programma un picnic all'aperto «nonostante le previsioni meteo non rassicuranti e il resto deciderà all'ultimo».

Preparativi

«Per preparare il pranzo di Pasqua si impiegheranno - rileva l'organizzazione agricola - mediamente 1,9 ore, con la maggioranza del 54% che conterrà l'impegno tra una e tre ore, un 22% che farà tutto nello spazio di un'ora, un 7% che si spingerà fino a cinque ore e un 3% addirittura a otto. Il resto prenderà piatti già pronti o ordinerà d'asporto».

Certezze

Restano però - segnala Coldiretti - notevoli differenze territoriali nelle abitudini degli italiani: al Sud la media per la preparazione del pranzo sale a 2,2 ore, con la percentuale di coloro che cucinerà fino a 5 ore che raddoppia rispetto al dato nazionale; gli abitanti del Nord Ovest sono, invece, quelli che faranno il maggior ricorso ai piatti pronti. A tavola, aggiunge Coldiretti, vincono i menu della tradizione con le uova grandi protagoniste: gli italiani ne consumeranno circa trecento milioni, sode o nelle ricette tipiche delle varie regioni.

Chilometro zero

Anche l'agnello non mancherà tanto da essere servito, rileva ancora Coldiretti, in quasi la metà delle case (44%), con una netta preferenza per quello made in Italy, magari acquistato direttamente dal produttore, in azienda o nei mercati contadini di Campagna Amica.

Coldiretti segnala infine che per aiutare gli italiani nella spesa pasquale più consapevole possibile oggi sono in programma iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia.

