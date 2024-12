Pranzo d’amore con i prodotti della Coldiretti  

I produttori di Campagna Amica di Nuoro e Ogliastra aderiscono all’iniziativa nazionale di Coldiretti “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”. A Nuoro nella Casa circondariale, ieri i sapori delle produzioni locali hanno accompagnato una giornata dedicata all'inclusione e alla solidarietà. Sono stati preparati da importanti chef piatti a base di patate, zucca e cavoli, conditi con olio evo di Sardegna e altri prelibati prodotti affiancati a frutti di stagione. Il tutto offerto dalle aziende Campagna Amica Nuoro Ogliastra con Alessandro Melis e Francesco Doneddu di Bari Sardo. Alla giornata hanno partecipato anche volti celebri dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e grandi campioni dello sport. A Nuoro presenti gli chef Luigi Pomata, Vito Senes, Sandro Cubeddu, Fabrizio Spanu, la cantante Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior, la cantante Maria Luisa Congiu e il musicista Luciano Pigliaru, l’artista Benito Urgu, l’imitatore Vincenzo Mugoni, il campione di apnea e nuoto pinnato Ottavio Demontis, la presidente della Lute, Eugenia Laria e gli allievi della Casa di Carità Arti e Mestieri. Per il direttore Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra «è stato un onore essere parte di un’iniziativa così significativa che unisce il gusto delle eccellenze della nostra terra alla volontà di sostenere percorsi di inclusione sociale».

