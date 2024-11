Pranzo comunitario al Corso con il minestrone di ceci 

Una tavola imbandita in Corso Umberto e 150 persone sedute a tavola hanno preso parte ieri al pranzo condiviso organizzato dalla nuova Pro loco Tortolì Arbatax, guidata da Francesca Melis. Minestrone e cixiri era la portata principale di un banchetto al quale hanno preso parte in tanti, famiglie con bambini, tortoliesi e non, turisti per un evento che che ha voluto fare comunità. Gli organizzatori non chiedevano nient'altro agli astanti che portare una sedia, piatto e forchette e voglia di divertirsi.

A tavola c'erano anche il sindaco Marcello Ladu e il consigliere con delega alle attività produttive Michele Fanni oltre l'infaticabile gruppo Pro Loco e tanti amici e compagni di avventura. «Siamo molto felici della riuscita dell’iniziativa - commenta la presidente Francesca Melis - un bel momento condiviso con partecipanti da diverse parti anche dell'Italia, speriamo di riproporlo l'anno prossimo». L'evento era inserito nel programma Is animas un filo intrecciato tra la tradizione sarda e quella americana, tra laboratori artigianali, percorsi enogastronomici e non solo.

Notevole successo anche per il museo del terrore organizzato all'ex Blocchiera Falchi dai direttori artistici Daniele Olla e Luca Sulis. La parata del terrore orchestrata dalla Pro Loco Rocce Rosse guidata da Fabrizio Palmas, con protagonisti i temutissimi Krampus da fodom, ha stregato tutti i partecipanti. Si prosegue sino a domenica con un ricco programma di appuntamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA