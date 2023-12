Pranzi e cenoni, i consigli degli chef 

«Sono venuta per vedere dei professionisti ai fornelli e sentire se spiegano le loro tecniche di cottura, o qualche segreto per scegliere i prodotti migliori». Serenella Collu, funzionaria pubblica appassionata di cucina, ha scelto un posto in terza fila, ma proprio davanti alla postazione dove il cuoco Mauro Concas stava preparando i suoi malloreddus con carciofi e cardoncelli, accompagnato dalle spiegazioni dello chef cremonese Lorenzo Biagiarelli (che oltre a cucinare è anche un food-blogger, volto noto al grande schermo e compagno di Selvaggia Lucarelli).

Lo show cooking

Ieri il padiglione della “Fiera Natale” dedicato all’agroalimentare era pieno di gente per assistere alla seconda giornata della manifestazione organizzata dall’Unione regionale cuochi Sardegna. «Qui in Sardegna ci sono prodotti di altissima qualità», esordisce Lorenzo Biagiarelli, «uno di questi è la pasta prodotta con il grano Cappelli, una tipologia di grano duro che era scomparsa e poi è stata riscoperta dal Senatore Cappelli attraverso selezioni artificiali. La dimostrazione che anche ciò che viene creato con la scienza, soprattutto quando si parte da una natura così bella, può essere un’eccellenza. Mai trovato un grano così buono». Accanto a lui l’esperto Mauro Concas ha spiegato come, poco prima, aveva modellato uno a uno i malloreddus e, terminata la prelibatezza, i colleghi Marcello Tessari e Mattia Abattiello hanno preparato la fregula con asparagi e guanciale, in una cialda di pecorino, e il risotto blu al cavolo cappuccio rosso.

Ricette rubate

In tanti hanno ammirato per tutta la giornata i maestri dei fornelli in azione, cercando di carpire ricette ed i segreti anche in vista dell'imminente periodo festivo. «Piatti facili e gustosi per questi giorni di festa?» sorride lo chef Gianluca Melis, che ha rapito il pubblico con la sua arte di intagliare frutta e verdura, «Un primo potrebbe essere una fregula mantecata con carciofi, guanciale e zafferano. Basta fare rosolare il guanciale con i carciofi tagliati a julienne e poi fatti imbiondire, poi aggiungere un po’ d’aglio e una piccola dadolata di cipolla. Infine mettere la fregula fatta tostare in precedenza, mantecarla e aggiungere lo zafferano. A questo si abbinerebbe bene un agnello in tegame, oppure le costine impastellate, impanate e poi fritte nel burro. Qualcosa che richiami stagionalità e tradizione».

I segreti delle crudité

La moda del momento è il pesce crudo, primo fra tutti carpacci, sashimi e le tartare da fare anche a casa. A spiegare come prepararli in sicurezza - davanti alla folla del padiglione fieristico - ci ha pensato l’esperto chef Samuel Raney, sangue irlandese ma da quarant’anni trapiantato in Sardegna, presidente dell’associazione cuochi isolana. «Gustare il pesce crudo», racconta l’esperto, «offre la possibilità di mantenerne inalterate tutte le proprietà organolettiche e, soprattutto, di assaporare il suo inconfondibile gusto e l’aroma. Non tutti i tipi di pesce si prestano a questa procedura: è importante attenersi ad alcuni semplici consigli per ottenere una marinatura ottimale e guastare il prodotto in assoluta sicurezza». Il cuoco ha chiarito che, prima di tutto, non si può prescindere dall’abbattitura: o con le apparecchiature apposite, oppure tenendo il prodotto per almeno 96 ore in freezer a -18 gradi. Di più nei nomrali freezer di casa. Ma non tutti i pesci sono idonei ad una buona tartare. «Vanno bene il salmone, il pesce spada e il tonno», sottolinea, «ai quali si possono unire erbe aromatiche come la salvia e il timo, una scorza grattugiata di arancia o limone, zenzero fresco a julienne, olio extravergine di oliva, sale e pepe (preferibilmente nero). Dopo consiglio di farlo riposare in frigo per almeno mezz’ora». Tanti sono rimasti incantanti anche quando poi la scena è stata presa dalla bravissima lady-chef Graziella Lai, impegnata a preparare le zeppole oristanesi. Un ottimo dolce per l’imminente periodo festivo.

