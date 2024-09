Pranzano e scappano senza pagare 

Disavventura per un ristoratore di Guspini: due persone si sono sedute al tavolo del suo locale nella centralissima via Santa Maria e dopo aver pranzato sono fuggite senza saldare il conto.

«Giovedì all’ora di pranzo si sono presentati in due, due uomini entrambi sui 35 anni – racconta ancora incredulo Libero Caria, titolare del ristorante Santa Maria che si trova proprio nell’omonima e centralissima via in paese –. Dopo aver letto con cura il menu che è stato portato loro dalla cameriera, hanno scelto un antipasto misto, come primi uno spaghetto alla carbonara e uno alle vongole e un secondo che, però, non hanno consumato». Tutto è filato liscio, almeno all’inizio. «I due mentre mangiavano sembravano gradire, consumavano in allegria tutto quel che portavamo in tavola e di tanto in tanto si alzavano per uscire a fumare. Mai insieme, tuttavia, si alternavano: uno restava seduto e l’altro fumava sulla porta. Prima di consumare il secondo, però, sono andati via alla chetichella lasciando un conto che, considerando solo le bevande e i primi piatti, era di 50 euro. Sono rimasto di stucco». Inutile tentare di riacciuffare i due clienti scrocconi, in un attimo per strada non c’era più nessuno.

«Siamo stanchi di questa situazione, lavoriamo costantemente con il timore di essere derubati», continua Caria che dopo aver preso coscienza di essere stato raggirato è corso in caserma. «Ho denunciato il mancato pagamento ai carabinieri perché sono comportamenti che vanno perseguiti dalla legge perché non rispettano il lavoro altrui», commenta il ristoratore che ha fornito elementi che potrebbero essere preziosi per identificare i due. Le indagini sono già iniziate: i militari, dopo aver raccolto la denuncia, si sono attivati per l’identificazione della coppia che è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza e che, ha raccontato loro il ristoratore, viaggiava su una Renault Clio. Quella di giovedì non è stata l’unica brutta sorpresa dell’estate che volge alla fine per Caria: «Siamo amareggiati anche per altri spiacevoli episodi degli ultimi mesi, qui come altrove alcuni clienti hanno pagato con banconote da 50 euro rivelatesi false».

RIPRODUZIONE RISERVATA