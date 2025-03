Pran’e Siddi  nella lectio  di Emily Holt 

Allorché decisero di costruire i nuraghi, i nostri antenati stavano affrontando radicali cambiamenti. Quali? Sicuramente si trattava di trasformazioni che riguardavano l’organizzazione sociale, culturale e tecnologica. Non è ancora possibile descriverle con precisione. Le ricerche in atto, tuttavia, aggiungono nuove informazioni a quanto già si sapeva, permettendo una maggiore comprensione di una civiltà millenaria che marca i paesaggi della Sardegna. Ed è proprio per indagare questa evoluzione che nasce il Progetto Pran’e Siddi, al centro della lectio di domani nella basilica di San Saturnino, alle 17, Emily Holt, bioarcheologa della Cardiff University, riferirà del programma di ricerca internazionale che esplora l’area nuragica dell’altopiano di Siddi, in Marmilla, nel centro-sud dell’isola.

Un incontro all’interno dei Dialoghi di archeologia, architettura arte e paesaggio organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Scienze dure

Avviato nel 2009, il progetto intende datare e analizzare il sistema insediativo attraverso gli strumenti messi a disposizione da una pluralità di discipline, non ultime le cosiddette “scienze dure”. Se le analisi al radiocarbonio datano il sito tra il 1750 e il 1450 a.C., lo studio della ceramica, della fauna e dei resti botanici fornisce indicazioni sulle strutture abitative, lo sviluppo economico e i cambiamenti ambientali. Risalente alla fase iniziale di sviluppo della cultura nuragica, e per questa ragione considerato un caso studio, il complesso di Pran’e Siddi comprende diciassette monumenti megalitici: 16 nuraghi, tra cui il nuraghe Sa Conca 'e Sa Cresia, e la tomba dei giganti Sa Domu ‘e s’Orku. L’esplorazione dell’insediamento della Giara di Siddi è fondamentale per illuminare la conoscenza delle dinamiche tra uomo e ambiente durante le fasi iniziali della cultura nuragica. E anche per rispondere a domande in parte inevase. Qual era la visione che queste comunità avevano di sé stesse? Quali le relazioni tra loro e con l’esterno, quali obiettivi perseguivano? E così via. Come chiosa Maria Antonietta Mongiu: «Gli scavi condotti hanno restituito migliaia di manufatti riferibili a cinque fasi di occupazione, datate al radiocarbonio. Includono ceramiche, strumenti in pietra, ossa animali e frammenti di bronzo. Le indagini in corso, riprese nel 2022 e integrate da nuove analisi scientifiche, rappresentano un nuovo e inedito contributo alla storia delle prime comunità nuragiche».

