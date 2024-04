Prado colleziona successi 

Dopo un avvincente sabato baciato dal sole e con una significativa cornice di pubblico, la sabbia del circuito “Le Dune” di Riola Sardo è pronta a ospitare la seconda, intensa e decisiva giornata di gare dell’MxGp della Sardegna, 3º round del Campionato del Mondo di Motocross.

Domenica piena

Il ricco programma domenicale prevede, alle 9.45, la gara2 del Mondiale femminile Wmx e, dopo i warm-up di Mx2 (10.25) e MxGp (10.45), la gara2 dell’Europeo Emx125 (11.30). Dal primissimo pomeriggio, però, tutti gli occhi saranno per la classe regina MxGp e la cadetta Mx2, che si prenderanno la scena con due gare ciascuna, in programma rispettivamente alle 14.15 e alle 17.10 (MxGp) e alle 13.15 e alle 16.10 (Mx2). Le qualifiche disputate ieri non hanno riservato sorprese: a ottenere la pole sono stati, in entrambe le categorie, i piloti che sono al comando delle classifiche iridate. In MxGp si è distinto il campione del mondo Jorge Prado (GasGas). Lo spagnolo ha messo il sigillo sulla Qualifying Race (in 23’55”666) davanti allo sloveno Tim Gajser (Honda, a 6”628) e all’olandese Jeffrey Herlings (Ktm, a 25”730), trionfatore in Sardegna nel 2023. Stesso discorso in Mx2, dove l’olandese Kay De Wolf (Husqvarna, in 24’07”498) ha vinto il duello col francese Thibault Benistant (Yamaha, a 3”30). Ottavo crono per Andrea Bonacorsi (Yamaha), 12º per il detentore del titolo, Andrea Adamo (Ktm).

I verdetti del sabato

Ieri, nella gara1 del Wmx, la sei volte campionessa del mondo, Kiara Fontanesi, è stata a lungo in testa ma è poi scivolata in 4ª posizione alle spalle di Van Drunen, Guillen e Valk. Nella gara1 dell’Emx125, vittoria dell’olandese Doensen. I due fratelli sardi, Simone e Mattia Piredda (Ktm, Mc Padru), hanno firmato il 29º e il 26º tempo nelle prove cronometrate.

Classifica Wmx Gara1 : 1) L. Van Drunen (Ola), Yamaha, in 24’52”172; 2) D. Guillen (Spa), GasGas, a 1”446; 3) L. Valk (Ola), Ktm, a 14”124; 4) K. Fontanesi (Ita), GasGas, a 31”135; 5) C. Duncan (Nzl), Kawasaki, a 46”666.

Classifica Emx125 Gara1 : 1) G. Doensen (Ola), Ktm, in 30’42”788; 2) N. Zanocz (Ung), Fantic, a 21”737; 3) M. Faure (Fra), Yamaha, a 36”231; 4) D. Van Mechgelen (Bel), Fantic, a 52”044; 5) M. Ozolins (Lat), GasGas, a 1’00”452; 12) A. Gaspari (Ita), Ktm, a 1’32”606.

