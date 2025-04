Prada riporta Versace in Italia 

MILANO. Prada compra Versace per 1,25 miliardi di euro e riporta così il brand in Italia. A Capri Holdings, la società statunitense che nel 2018 aveva rilevato il marchio dalla famiglia Versace e dal fondo Blackstone per 1,85 miliardi di euro, paga in contanti un corrispettivo che potrà leggermente variare al closing, previsto nella seconda metà dell'anno. Per Versace, che malgrado le difficoltà resta una delle principali maison di moda internazionali e un emblema del lusso italiano nel mondo, si apre una nuova fase anche se il cammino per il rilancio si preannuncia lungo. La differenza fra i due brand elimina il rischio che si rubino i clienti a vicenda, ha sintetizzato Lorenzo Bertelli, head of corporate social responsibility del gruppo. Il figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli è stato a fianco dell’ad Andrea Guerra nelle trattative, culminate in un rush finale che ha portato a Milano il ceo di Capri Holdings, John Idol, che puntava a incassare 1,5 miliardi e ha dovuto concedere uno sconto.

