Praci: «Per cantare l’orgoglio della mia Sardegna  sono dovuto passare attraverso l’inferno di Milano» 

«Ho fatto tutta questa strada solo per tornare a casa». È questa la frase che meglio racconta “Dal Golfo Degli Angeli”, il nuovo album di Praci, al secolo Francesco Contini, rapper cagliaritano. Un disco che parte dalla Sardegna, attraversa «l’inferno di Milano» e alla fine torna dove tutto è cominciato. Uscito per Island Records/Universal Music Group, l’album è permeato delle più pure suggestioni dell’Isola, con la collaborazione eccellente di Paolo Fresu e dei Tenores di Orosei, e poi 22simba, Ernia, Sgribaz, Low-Red e Scaccia. Ed è arrivato il momento di portarlo in giro: oggi alle 19.30 Praci si racconterà all’Exma di Cagliari in una serata a ingresso libero dal titolo “Dentro le emozioni, dietro le barre”; e domani canterà a San Giovanni Suergiu, in un live promosso da Comune, Proloco, Cooperativa Sociale Millepiedi, Progetto Giovani, Consulta Giovanile, progetto “DesTEENazione”. E c'è grande attesa per il 17 e 18 gennaio 2027, con la prima data già sold out, quando presenterà il disco in un tempio della musica live: i Magazzini Generali di Milano.

“Dal Golfo degli Angeli”, titolo del disco e dichiarazione d’intenti.

«Il Golfo è il mio piccolo paradiso in terra ma, per ottenere tutto ciò che desideravo, sono dovuto scendere a patti con il diavolo e scoprire cosa significa vivere fuori dalla propria comfort zone».

Che ruolo ha avuto Cagliari nel suo percorso?

«Da quando avevo dodici anni sono sempre stato in giro, tra locali e palestra di pallanuoto: conosco ogni angolo della mia città ma ci sono stati momenti in cui mi sono sentito profondamente incompreso. Solo a Milano ho capito quanto fosse preziosa l'appartenenza a qualcosa. Oggi per me è amore e odio, madre e padre, tutto ciò che non volevo diventare e tutto ciò che volevo rappresentare».

La Sardegna è nei suoi testi, una responsabilità?

«Sì ma anche un orgoglio gigantesco. Mi sento sardo più che italiano e riuscire a essere rispettato anche per questo è importante. Sento di rappresentare un popolo che ha tradizioni, storia, energia che sono infinitamente più grandi di me. Mi sento al servizio di qualcosa di eterno e, insieme, un piccolo uomo».

La prima traccia è “Figlio del mare” con Paolo Fresu e i Tenores di Orosei.

«Volevo nel mio disco influenze che arrivassero dalla nostra terra. Paolo Fresu ha un suono unico, incredibile e originale, mentre i Tenores di Orosei rappresentano una delle espressioni più autentiche della tradizione sarda. Sono cresciuto a Cagliari e sentirli cantare parole scritte da me mi ha provocato quasi un magone, un'emozione difficile da descrivere».

Ha mai avuto il timore che qualcuno non capisse questa contaminazione?

«Sì, ma è tutta la vita che ho paura. Paradossalmente è anche il mezzo attraverso cui provo a comunicare. Sentirsi capiti viene prima del sentirsi apprezzati».

“Un uomo solo può cambiare il mondo” parla di resilienza e di un momento difficile.

«L'ho scritta a Cagliari in una fase in cui le cose non stavano andando bene. Nel buio, ho sentito quel beat ed è stato come vedere una luce. Sembrava quasi che stessi parlando a me stesso, ricordandomi di che pasta noi sardi siamo fatti. È stato bellissimo avere 22simba nel brano: siamo molto simili a livello personale e lui, in quel momento, stava attraversando un periodo incredibile. Io credo che questa canzone trasmetta un'energia positiva, una forza unica».

Come è nata la collaborazione con Ernia?

«Ci siamo incontrati in studio e lui ha scritto una strofa davanti a me. Ha colto subito il senso di “Io e te” e gli ha dato la prospettiva di un fratello maggiore».

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