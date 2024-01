Pozzolo querelato dall’elettricista e sospeso da FdI 

«Perché non ho denunciato prima? Perché lui è un politico e io sono un semplice operaio». Luca Campana, l’elettricista di 31 anni ferito la notte di Capodanno da un colpo esploso dalla pistola del deputato di FdI Emanuele Pozzolo, rompe il silenzio qualche ora dopo avere lasciato la procura.

Agli inquirenti ha consegnato una querela contro il parlamentare e ha smentito la versione fatta filtrare da Pozzolo: non è assolutamente vero che stesse maneggiando lui l’arma e si sia ferito da solo. Diversi testimoni peraltro avrebbero già avvalorato il resoconto dell’elettricista, che ora è «arrabbiato» e aggiunge: «Comprendo che è stato un fatto accidentale ma mi basta che si prendano le loro responsabilità».. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per lesioni, esplosione pericolosa e omessa custodia di arma, e Pozzolo è l’unico indagato. Per lui tira una brutta aria anche politicamente. Ieri Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno ha detto: «Io ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l’autorità competente, e che nelle more del giudizio sia sospeso da FdI». E poi: «Non son disposta a fare questa vita se le persone intorno a me non sentono la responsabilità».

