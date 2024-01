Pozzolo, porto illegale d’arma 

Torino. Si allunga l'elenco dei reati contestati a Emanuele Pozzolo. Il deputato di Fratelli d'Italia è indagato anche per porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico perché la minipistola che aveva portato alla festa di Capodanno a Rosazza (Biella) era detenuta come oggetto da collezione e non avrebbe dovuto muoversi da casa.

Pozzolo ha saputo della nuova mossa della procura due giorni fa, quando è stato depositato l'esito dello Stub. Il test, eseguito dagli specialisti del Ris dei carabinieri, ha accertato la presenza di residui di polvere da sparo sulle mani e sugli abiti indossati quella notte dal parlamentare. Dati che confermavano la prospettazione iniziale, ossia, che fosse stato Pozzolo a maneggiare l'arma nel momento in cui fuoriuscì il proiettile che raggiunse a una gamba l'elettricista trentunenne Luca Campana. Il parlamentare ha sempre negato di essere l'autore - sia pure involontario - dello sparo. Lo Stub, per quanto sia considerato significativo negli ambienti investigativi, per dimostrare qualcosa in via definitiva, dovrà essere integrato con altre analisi.

Le rilevazioni sono state fatte solo su di lui in quanto, come dicono in Procura, in quel momento non c'era ragione di procedere diversamente. Ma dovrà essere Pozzolo, che davanti ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere, a spiegare se c'è davvero una versione alternativa. L'ultima uscita su X del deputato è del 20 gennaio, quando ha postato una foto delle figlie con il commento “Avanti, con loro”. Gli internauti non hanno risparmiato insulti e sberleffi.

Il porto illegale di arma da fuoco si aggiunge alle lesioni colpose, alle accensioni pericolose e all'omessa custodia della pistola. I pubblici ministeri hanno potuto prendere questa iniziativa solo dopo il lavoro svolto dalla prefettura nell'ambito del procedimento che ha portato alla revoca del porto d'armi.

