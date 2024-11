Pozzolo in commissione Difesa, anzi no 

Fratelli d’Italia spiega che si è trattato di uno spostamento “tecnico” (per sostituire il viceministro Edmondo Cirielli) e comunque di breve durata, ma inevitabilmente ha suscitato più di una perplessità l’ingresso del deputato Emanuele Pozzolo in commissione Difesa.

Si tratta del parlamentare finito sotto inchiesta (e sospeso dal gruppo di FdI) perché durante un cenone di Capodanno dal suo minirevolver partì un proiettile che ferì a una coscia uno dei presenti alla festa, Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Pozzolo ha sempre negato di aver sparato. La Procura di Biella però lo ha scritto nel registro degli indagati per lesioni colpose aggravate e porto d’armi abusivo e il 14 giugno ha chiesto il rinvio a giudizio per vari reati. dopo la sospensione dal gruppo di FdI, il presidente Tommaso Foti l’aveva indirizzato in commissione Difesa, poi è spuntata la spiegazione dell’appoggio “tecnico”: Pozzolo sarà sostituito da Gianluca Vinci e tornerà alla commissione Esteri.

