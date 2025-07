Pozzo scoperto, paura in via Costa  

Un pozzo nel mezzo di un’aiuola pubblica, all’improvviso senza coperchio. Una vista che ha destato stupore e timore tra i residenti di via Costa, a Sestu. Gli abitanti della zona si sono messi al telefono per segnalare il problema al Comune e nel giro di poche ore il punto è stato messo in sicurezza, con una rete metallica e il nastro rosso e bianco. Si tratta di un pozzo che conduce alla cisterna d’irrigazione dell’aiuola, un potenziale pericolo per persone o animali che avrebbero potuto caderci dentro. Scattano ora le ipotesi su questo piccolo giallo dell’estate: il mistero del coperchio scomparso. L’ipotesi più accreditata è che sia stato rubato ed è già partita una denuncia contro ignoti. L’ennesimo episodio di microcriminalità, dopo i furti di panchine e l’incendio di veicoli, in questo caso apparentemente senza una logica o un movente. È sempre più urgente l’installazione di telecamere in tutto l’abitato, che si spera avvenga presto, dopo che il Comune ha stanziato appositi fondi.

