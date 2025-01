Pozzo scoperto, Abbanoa si tira fuori 

Abbanoa, l’ente unico che gestisce le acque pubbliche in Sardegna, fa la sua precisazione sulla vicenda del pozzo scoperto vicino all’argine del rio Matzeu a Sestu, in via Giulio Cesare. «Abbiamo verificato. Non sono opere nostre. Non rientrano nei nostri impianti né della rete idrica né della rete fognaria. Abbiamo fatto un sopralluogo e verificato anche a livello catastale», è la dichiarazione degli uffici Abbanoa. L’allarme era scattato qualche giorno fa, quando alcuni cittadini avevano notato che il pozzo era coperto da un chiusino che non chiudeva perfettamente il pozzo e che era stato anche spostato, creando pericolo. Da un primo esame, era scattata l’ipotesi che fosse un vascone di manovra della rete idrica, ipotesi poi respinta da Abbanoa. Ora la palla torna agli uffici comunali: sarà a breve verificata la proprietà del manufatto e chiesta la messa in sicurezza.

