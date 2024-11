Pozzo sacro, via alla pulizia 

La Soprintendenza ai Beni archeologici di Cagliari ha dato il via libera per interventi relativi alla pulizia dei luoghi del sito archeologico che si trova in località "Genna Mustazzu" e di tutta l'area circostante fra le montagne di Iglesias e Masua. L’intervento sarà effettuato oggi e domani e sarà curato da un gruppo di volontari, in particolare dall’associazione Centro studi speleologico di Iglesias e dall’ssociazione "Eremidu" che si occupa di trekking esplorativi e divulgativi. Nel corso dell'intervento verranno svolti diversi rilievi fotografici per potere condividere poi il materiale con la Soprintendenza.

Il sito di “Genna Mustazzu” è di notevole importanza sotto li profilo archeologico e culturale e l'ipotesi più accreditata è quella dell’esistenza di un pozzo sacro risalente all'età nuragica. «Il sito di Genna Mustazzu è di notevole importanza - ha spiegato Giovanna Pietra, direttrice scientifica della Soprintendenza - per questo è stata rilasciata l'autorizzazione per poter procedere con gli interventi di pulizia dei luoghi mentre, per quanto riguarda la campagna scavi, tutto è incentrato sul reperire i finanziamenti adeguati». L’assessorato comunale alla Cultura di Iglesias ha già costituito una commissione apposita che passerà al setaccio tutti gli interventi inerenti alla valorizzazione del sito archeologico: è costituita da 13 membri, compreso li presidente Matteo Demartis. L’incarico per per l'esecuzione degli interventi è stato affidato all'archeologo Nicola Dessì. L’assessora alla Cultura Claudia Sanna auspica il buon esito dei «tanti progetti legati alla scoperta e valorizzazione dei nostri tanti “tesori nascosti”, abbiamo un territorio ricco che impone di essere osservato e custodito sotto ogni sfaccettatura». Questo sito archeologico potrebbe tracciare nuove linee di sviluppo per un turismo alternativo che vuole riscoprire i tesori del passato: «Abbiamo una storia nuragica ben consolidata - ha spiegato il presidente della commissione Cultura, Matteo Demartis - questo sarà un lavoro meticoloso e molto interessante, sotto ogni profilo, da quello culturale a quello turistico. Lavoreremo in sinergia con l' archeologo Nicola Dessì e con la Soprintendenza, per riscoprire la storia della civiltà nuragica nella nostra terra. Il nostro obiettivo è valorizzare un tesoro antico, una ricchezza per la comunità».

