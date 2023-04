Pozzo nel parco, la trivella è già in azione 

In via Mandas è già in azione la trivella per realizzare il pozzo che alimenterà la rete idrica per innaffiare il nuovo parco di via Tortoli ma anche per alimentare i mezzi antincendio e le autobotti del Comune. Il primo sopralluogo da parte dell’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, risale alla scorsa estate, durante i lavori per la realizzazione del nuovo polmone verde, ma per poter procedere serviva l’autorizzazione della Città Metropolitana.

«Il nulla osta è arrivato recentemente», afferma Caredda con un sospiro di sollievo, «non abbiamo perso tempo e gli operai hanno subito provveduto a sondare il terreno. La sonda è arrivata fino ai 40 metri, ma l’acqua è stata trovata a 18 metri. Ora verranno montati i vasconi di accumulo e l’acqua verrà utilizzata per irrigare il parco, ma anche la futura scuola che sorgerà in via Tortolì e l’Urban Park. In tutto questo periodo non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità di ente, ma abbiamo dialogato con la Città Metropolitana per avere subito risposte. Ora finalmente, non verrà più utilizzata l’acqua di rete e ci sarà un notevole risparmio».

Ma l’assessore annuncia anche un’altra buona notizia. «Giusto ieri è arrivata l’autorizzazione per realizzare anche un pozzo nel parco che stiamo realizzando in via Vittorio Emanuele, nel quartiere Le Serre. Qui, però, i vasconi sono già stati posizioni, bisogna solo trovare l’acqua e poi procedere. Per fortuna gli altri parchi, quello di via Solarussa e di via Pertini, vengono già irrigati con acqua proveniente dal pozzo».

