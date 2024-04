Pozzo Amsicora abbandonato dopo il restauro 

Pozzo Amsicora, simbolo delle lotte dei minatori per salvare i posti di lavoro di Montevecchio e Ingurtosu, è sepolto dall’indifferenza, chiuso da più di dieci anni. Con la fine dell’epopea mineraria nel 1991 e un restauro costato oltre un milione di euro, tante parole e troppe promesse da parte degli enti interessati – ministero all’Industria, gruppo Eni, Regione, Provincia di Cagliari prima e Medio Campidano poi, Parco geominerario, Igea, Comune di Arbus e organizzazioni sindacali – il gioiello di archeologia mineraria è chiuso da un cancello arrugginito che vieta persino la vista dall’esterno ai visitatori.

Porte chiuse

Da tempo ormai quel che resta di un complesso immenso e dal grande valore storico, vive in uno stato di perenne emergenza, un degrado che di giorno in giorno peggiora, nessuno se ne prende cura, persino ricostruire la storia sembra un’impresa. «L’indifferenza – racconta una guida ambientale, Manola Cimino – a tutti i livelli avvilisce. Istituzioni, scuole, associazioni e cittadini devono essere alleati, spesso invece si pensa al proprio ‘orticello’ convinti che altri facciano per noi. Quando accompagno gli ospiti a visitare gli edifici delle miniere, a volte mi commuovo assieme a loro, davanti alle porte lasciate chiuse». Cimino lancia un appello: «Volontari e rappresentanti delle istituzioni, sediamoci a un tavolo per riaprire Amsicora, la finestra sulla memoria storica, sul duro lavoro dei nostri padri nelle viscere della terra».

I pericoli

Nel 2008, Igea trasferì all’amministrazione comunale, sindaco Mondo Angius, Pozzo Amsicora. Fu l’inizio di un periodo felice per il simbolo di un’attività mineraria lunga oltre un secolo. A riferirlo è la presidente del Ceas di Ingurtosu, Beatrice Soddu: «Quando il Comune ci affidò la gestione del sito, le visite erano tantissime, soprattutto degli stranieri. Innamorati della struttura, degli arredi interni, come nuovi, distribuiti in otto livelli, testimoni del lavoro dei minatori sottoterra, a 288 metri di profondità. L’ascensore era funzionante, c’era la strada ferrata con i vagoncini che trasportavano minerali, blenda e galena. Mancava la linea dell’energia elettrica sostituita da un generatore. C’erano lavoro, entusiasmo e fiducia nel futuro». A guastare la festa si aprì una voragine sulla Provinciale Montevecchio-Ingurtosu, l’unica strada per raggiungere il pozzo venne chiusa dalla Provincia e riaperta cinque anni dopo. Senza strada, si registrò, ovviamente, il crollo delle presenze, pochissime nei mesi estivi. Al resto hanno pensato i ladri: d’inverno, forzando gli infissi, una volta dentro hanno portato via bobine e barre piatte avvolte da chilometri di rame, cavi elettrici, scatole in ottone, accordi degli estintori, armadi metallici. A completare lo scempio furono i vandali: vetri rotti, porte e finestre divelte, servizi igienici ridotti in macerie, arredi distrutti, sporcizia ovunque. Puntuali le denunce alle forze dell’ordine. Non è accaduto nulla. Qualche settimana fa una nuova voragine si è aperta sulla stessa strada. «Stiamo dialogando con Igea per verificare come procedere», informa il sub-commissario della Provincia, Ignazio Tolu. Non è esclusa una nuova chiusura.

Il Comune

Chi prova a sbirciare il complesso si trova davanti degrado, erbacce, macchinari arrugginiti, vetri rotti. Il Comune a febbraio ha tentato di richiamare l’attenzione sul caso. «Ho scritto – riferisce l’assessore ai beni minerari, Toniella Raccis – al Parco geominerario e alla Regione per un sostegno economico. Importante la rinascita dopo la candidatura di Amsicora tra i beni patrimonio dell’Unesco».

RIPRODUZIONE RISERVATA