Pozzi, sorgenti e vasconi contro la siccità 

Emergenza siccità: l’amministrazione comunale di Mandas bussa in Regione per chiedere i soldi che servono per realizzare alcune infrastrutture indispensabili per sconfiggere la grande sete nei campi. Servono almeno 300mila euro per portare a termine una serie di interventi finalizzati al recupero della risorsa idrica dal sottosuolo. «Non basta intervenire nell’immediato - dice il sindaco Umberto Oppus -, servono anche soluzioni di prospettiva in grado di scongiurare che la situazione drammatica di questa estate si ripeta».

La richiesta

A questo proposito il primo cittadino ha inviato una lettera alla presidente della Giunta regionale Alessandra Todde e agli assessori Giuseppe Meloni (Bilancio e Programmazione), Gianfranco Satta (Agricoltura), Rosanna Laconi (Ambiente) e Francesco Spanedda (Enti Locali) per illustrare le idee programmatiche del Comune di Mandas, nella speranza di ottenere i finanziamenti che servono per passare dalle parole ai fatti.

«Chiediamo con ogni consentita urgenza un finanziamento straordinario e urgente per la sistemazione e utilizzo dei pozzi e delle sorgenti, attraverso la predisposizione di vasconi di accumulo e relative pompe nelle località di Bingias Ermas, Funtana Ussana, Funtana Morus, Funtana su Mercu, Zeppuis e Genadis», scrive Oppus.

Lo studio

L’Ufficio tecnico comunale ha già predisposto i computi metrici, non prima di aver fatto i conti della somma che occorre per realizzare le opere. Con 300.000 euro si potrebbero completare gli interventi considerati più urgenti, ma con un finanziamento di mezzo milione di euro il Comune sarebbe in grado di estendere i lavori e attivare le trivellazioni anche nelle località Mitza de Foddi, Mont’e Ua, Mitza de Urdagus, Acu’ona, Arriu de Craxiu e Mitza de Mattia, dove verrebbero poi realizzati i relativi vasconi per il deposito dell’acqua. «Chiediamo, inoltre, un incontro congiunto con l’assessore regionale degli Enti Locali e la dirigenza dell’Arst per discutere la possibilità di utilizzare i pozzi e le cisterne degli ex ferrovieri, di proprietà regionale», si conclude così la missiva.

Costo zero

Quest’ultima proposta, praticamente a costo zero, avrebbe vantaggi immediati ed evidenti per il comparto agricolo locale che sta vivendo un incubo a causa dell’ormai cronica mancanza d’acqua. «Per cercare di alleviare il dramma degli agricoltori, abbiamo deliberato lo stato di siccità con la relativa richiesta degli indennizzi per la calamità naturale», dice l’assessore comunale all’Agricoltura Nando Orrù. Ma le cure palliative non bastano, l’amministrazione comunale di Mandas punta a mettere in atto soluzioni efficaci che possano garantire risultati a medio-lungo termine. E per questo sta bussando in Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA