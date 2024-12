Pozzi e invasi all’asciutto: così cambia il clima attorno all’ex Statale 125 

«Siamo nella stessa situazione di agosto. Non ha piovuto abbastanza per riempire gli invasi», si lamenta Sergio Concas, manutentore del Villaggio delle Mimose. Il mutamento climatico, il riscaldamento globale è anche questo. La situazione rischia di peggiorare. «Perché», spiega Patrizia Lai, una delle residenti del Villaggio, «il 31 dicembre finisce ufficialmente l’emergenza idrica». Cioè non arriveranno più le autobotti della Protezione civile che riforniscono d’acqua (non potabile, sia chiaro) la borgata. La grande sete è ben lungi dall’essere sconfitta. Anzi, la situazione sembra destinata a peggiorare. «Siamo nelle stesse condizioni di settembre 2023». Certo, all’orizzonte si profila una soluzione: la Regione ha stanziato 1.054664,73 euro per il progetto della condotta che dovrà fornire acqua potabile ai tremila residenti dei quattordici villaggi sull’ex 125. Ma, visti i tempi della burocrazia, non c’è da stare troppo allegri: nella migliore delle ipotesi, la condotta sarà conclusa tra 4-5 anni. E nel presente?

I disagi

Chi abita sull’ex 125 deve fare i conti con problemi incredibili. «Con situazioni», puntualizza Annamaria Montefusco, anche lei proprietaria di un’abitazione al Villaggio delle Mimose, «che sono ben al di sotto degli standard minimi di civiltà». Come darle torto? Che non arrivi l’acqua potabile è un dato purtroppo assodato. E quindi già per bere e cucinare chi abita da quelle parti deve fare i conti con un esborso imprevisto. «Fosse soltanto quello il problema», sospira Paolo Mereu, presidente della cooperativa che gestisce i servizi (strade e, appunto, acqua) della zona alta del Villaggio delle Mimose. Occorre mettere mano al portafogli anche per l’acqua che non si usa per cucinare. «Una famiglia media», prosegue Mereu, «si ritrova a dover riempire i serbatoi una volta alla settimana, spendendo 90 euro». L’acqua, qualunque acqua, a queste latitudini è quasi un bene di lusso. «Ho fatto un po’ di calcoli», chiarisce Montefusco, «e ho scoperto che l’acqua ci costa 25 volte di più rispetto a quanto pagano da qualunque altra parte». Spese su spese. E anche mancati guadagni. «Qualche tempo», svela Mereu, «una residente aveva messo in vendita una splendida villa con un grande terreno a 250 mila euro. Alla fine si è dovuto accontentare di 180 mila euro».

La situazione

Il presente fa paura. «Abbiamo proposto», racconta Lai, «di far arrivare le autobotti, facendoci pagare l’acqua a prezzi ovviamente calmierati. Non abbiamo avuto risposta. E non è stato dato seguito neanche alla richiesta di far arrivare anche al Villaggio delle Mimose, come accade nelle altre comunità sull’ex 125, l’acqua del Consorzio agrario». I residenti sono esasperati. «E siamo pronti a scendere di nuovo in piazza dopo le manifestazioni fatte in prefettura e alla Regione».

Il futuro

Il problema è da risolvere immediatamente. La sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu sta cercando una soluzione insieme ad Acquavitana, l’azienda idrica che fornisce l’acqua al paese. «Ovviamente», spiega, «non possiamo più fare affidamento sul volontariato. Stiamo cercando di capire come portare l’acqua con le autobotti anche senza il contributo della Regione». In futuro, in un lontano futuro potrebbe arrivare soluzione definitiva. La Regione ha stanziato oltre un milione di euro per progettare la condotta che dovrà portare l’acqua potabile in tutte le comunità e ha affidato il ruolo di Comune capofila a Sinnai. «Anche se», chiarisce Pusceddu, «verranno coinvolti anche i tecnici di Maracalagonis e Quartucciu, gli altri Comuni interessati». Servirà un bando europeo (che dovrebbe essere pronto entro il 2025) e poi la Regione cercherà i fondi (si parla di circa 20 milioni di euro) per concludere l’opera. Il progetto dovrà anche specificare anche se l’acqua arriverà dalla diga Corongiu che Abbanoa sta per dismettere o da quella di Simbirizzi. I tempi per realizzare la condotta e la rete? Pusceddu non lo dirà mai ma sogna di tagliare il nastro entro la fine del suo primo mandato, cioè entro il 2029.

