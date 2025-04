Pozzetto scoperto in piazza Gandhi  

In piazza Gandhi, una delle tante aree verdi di Sestu, accanto a via Giuseppe Di Vittorio abbondano gli escrementi di cani non raccolti, segno d’inciviltà, e c’è anche un pozzetto scoperto, un vero pericolo per i bambini. «Purtroppo i marciapiedi e le aree verdi sporchi restano una vista frequente, anche se per fortuna non tutti i proprietari di cani si comportano così. Quanto al pozzetto, è stato segnalato per la messa in sicurezza», commenta il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita.

