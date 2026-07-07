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Lanusei.
08 luglio 2026 alle 01:37

Pozzetti intasati, i liquami invadono un locale 

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I liquami sono scivolati lungo via Umberto, invadendo un locale privato. L’allarme è scattato lunedì pomeriggio, quando gli stessi proprietari si sono resi conto dell’inconveniente. Sul posto sono intervenute le squadre di Abbanoa che, dopo i primi test, hanno accertato l’occlusione di un pozzetto fognario. Null’altro hanno potuto fare se non richiamare sul posto l’autospurgo per eliminare gli ostacoli dalla condotta. Terminati i lavori straordinari, sono cominciati i controlli per appurare quale fosse realmente la gravità della faccenda e quali interventi pianificare. Insieme al personale in forza al gestore del servizio idrico e fognario, nel locale di via Umberto, accanto alla sede della compagnia dei carabinieri, ha effettuato un sopralluogo anche l’assessore comunale alla Transizione digitale, Renato Pilia. Da una prima indagine, ancora tutta da accertare, all’origine dell’occlusione ci sarebbe la presenza di cavi della fibra (posati agli inizi degli anni Duemila) lungo la condotta. Il disagio manifestato nei giorni scorsi è solo l’ultimo di episodi analoghi, sempre riconducibili alla presenza promiscua di cavi, avvenuti negli ultimi tempi nella cittadina: «È già successo all’ospedale e in viale Don Bosco. Con la consueta collaborazione con Abbanoa - ha chiarito l’assessore - stiamo risolvendo anche quest’ultimo disservizio». (ro. se.)

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