Pozzetti, in corso la pulizia ma in alcune zone è emergenza 

Dopo il centro, tocca al litorale. La De Vizia prosegue la pulizia delle caditoie non solo per evitare che in caso di piogge i tombini possano straripare ma anche per scongiurare perdite e cattivi odori.

Nei giorni scorsi gli operai erano impegnati in via Leonardo da Vinci, nel tratto davanti alla ringhiera che da sulla spiaggia. Dopo avere aperto i pozzetti si è provveduto al lavaggio con i mezzi appositi.

La pulizia delle caditoie procede a cadenza regolare nelle diverse strade cittadine anche se in alcune zone non mancano i problemi.È il caso ad esempio di via Silvio Pellico, nel quartiere di Sacro Cuore, dove da alcuni giorni i residenti sono costretti a tenere le finestre chiuse a causa dell’odore nauseabondo che viene su dai tombini.Il problema va avanti già da qualche tempo con la puzza che diventa più o meno insopportabile a seconda di come tira il vento.

Problemi anche in via Marconi poco dopo Villa Fadda dove invece c’era una perdita. In molte altre zone poi i pozzetti sono spesso ostruiti per via di foglie e altro materiale portato dal vento ma anche da detriti di lavorazioni stradali che abbondano in questo periodo nelle strade cittadine. Ed è proprio per questo che l’attività di bonifica dei tombini diventa fondamentale per evitare problemi.

