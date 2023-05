Pozzetti fognari, via alla pulizia per scongiurare gli allagamenti 

Prosegue nelle strade della città l’intervento per la pulizia delle caditoie. Nei giorni scorsi gli operai della De Vizia erano impegnati in via Brigata Sassari per bonificare i pozzetti e eliminare eventuali detriti e foglie e scongiurare così gli allagamenti in caso di forti piogge come in questo periodo.

Un intervento molto importante soprattutto appunto in via Brigata Sassari dove nelle scorse settimane sono stati portati avanti i lavori per il rifacimento dell’asfalto e questo potrebbe aver fatto sì che qualche detrito sia finito dentro i tombini.

Le pulizie vengono portate avanti a intervalli regolari in tutte le zone della città, Santa Stefano compreso, dove più di frequente si verificano gli allagamenti. Questo perché nella zona c’è ancora il sistema fognario vecchio e fatiscente con le tubature in polietilene.

Ed è qui che si attende da anni la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica da parte di Abbanoa. Questo consentirà di eliminare i piccoli impianti di sollevamento delle vie Turati, Della Musica e Sa Cora. I lavori prevendono la realizzazione di tratti di fognatura per una lunghezza complessiva di 1419 metri: il tratto a monte di via Della Musica, si svilupperà per circa 280 metri. Un altro tratto di via Della Musica invece completerà la rete interrotta in un precedente intervento e realizzerà il tratto di condotta dall'interruzione del precedente intervento fino al pozzo di arrivo esistente, all'altezza di via Parini.

