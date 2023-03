Pozzanghere e fango nel vicolo del centro dimenticato da anni 

Anni fa era stato redatto un progetto che però è rimasto sempre chiuso in un cassetto. Prevedeva la sistemazione del vicolo, con l’acciottolato e il lastricato proprio come nelle vie Garibaldi e XX Settembre per dare un nuovo volto a quella parte di centro storico sui cui si affaccia la chiesetta di via San Benedetto.

L’acqua ristagna nelle pozzanghere ben oltre il periodo di maltempo è per gli abitanti è un vero incubo. Anche perché spesso si è costretti a passare in mezzo al fango perché le auto parcheggiate da una parte della strada impediscono di aggirare le pozze colme d’acqua.

L’asfalto sta arrivando quasi ovunque ma i residenti del vicolo San Benedetto a ridosso di via Marconi continuano a soffrire. È un tratto di strada sterrata che diventa un pantano quando piove.

La chiesetta

E proprio per la chiesetta ci sono invece le buone notizie. Alla fine dello scorso anno il Comune aveva annunciato gli imminenti lavori di recupero grazie anche ai fondi stanziati dalla Regione 150mila euro, più 50mila finanziati di recente dal Comune.

Erano stati i residenti della zona a chiedere a gran voce il recupero e a mobilitarsi per salvare la chiesetta dall’abbandono. Prima con una raccolta fondi, poi con una pesca miracolosa. La raccolta fondi era stata avviata prima del Covid con anche la sistemazione dei salvadanai in alcune attività commerciali: in tutto, con le difficoltà che erano poi sopraggiunte a seguito della pandemia, erano stati racimolati 7 mila euro. Ma non bastavano per questo era stata riportata in voga la pesca miracolosa, quella che si faceva tanto tempo fa: ognuno portava un oggetto che non usa più, un altro comprava un biglietto e vinceva subito qualcosa e così contribuiva a salvare la chiesetta. Per la pesca miracolosa era stato portato di tutto: quadri, centrini, immagini sacre, cestini, vasi, articoli vari e anche giochi che i bimbi hanno portato per ridare vita all’antica chiesa.

La chiesetta di San Benedetto è chiusa dal luglio del 2019 per inagibilità e ha bisogno di un imponente intervento di restauro per sistemare il tetto. L’ultimo atto di un lento declino è quando ha ceduto anche un pezzo della croce del campanile a vela.

