Pozzanghere e fango nei rioni costieri 

Nelle lottizzazioni del litorale, ogni giorno guardano il cielo e sperano. Ma la pioggia battente non da tregua e i residenti con case che si affacciano su strade sterrate e asfaltate, da via Lago Coghinas a via Menta Fiorita, da settimane, sono prigionieri in casa.

Le buche e le pozzanghere rendono impossibile anche solo uscire a fare la spesa e purtroppo il maltempo continua a ostacolare gli interventi per rattoppi e asfalti previsti come quelli in via San Giovanni, anche questa in questi giorni ridotta a un colabrodo.

«La situazione è identica da via lago Coghinas fino a via Lago di Baratz e in tutte le strade intermedie», dice un residente Fabrizio Ruggeri, «le persone non possono più uscire perché siamo sommersi dal fango e poi non c’è illuminazione, ci sentiamo abbandonati». Le piogge di questo periodo, «hanno peggiorato le cose ma andiamo avanti così da anni. Gli interventi di manutenzione mancano da tanto tempo». Anche Anna Cambarau non esce di casa da settimane, «in pratica da quando c’è stato il ciclone. Con le strade in queste condizioni non sappiamo come fare, anche perché qui intorno è tutto pieno di fango e pozzanghere, anche in via San Giovanni non possiamo raggiungere nemmeno il market». Amareggiato Giorgio Sitzia che aggiunge: «Che cosa dobbiamo fare con queste strade? Sono troppo malmesse e non si può passare né a piedi né in macchina. Poi continua a piovere e le cose anziché migliorare peggiorano».

La settimana scorsa era finita sott’acqua anche via Delle Speronelle a Flumini con la protezione civile che era dovuta intervenire con le pompe.

Appena il maltempo concederà una tregua partiranno gli interventi del quinto lotto per l’asfalto di più di venti strade con un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro. I lavori, dovrebbero cominciare lunedì e andranno avanti in contemporanea con cantieri in centro e nel litorale. Si interverrà nelle lottizzazioni tra le vie San Giovanni, Degli Ontani, Mar Egeo, il tratto iniziale di via Marco Polo, alcuni tratti di via Tharros. E laddove ci sono le situazioni più critiche si procederà con i rattoppi. Più complicate la questione delle strade sterrate: molte di queste fanno parte dei piani di zona.

