Pozzanghere e fango, l’ira dei residenti 

Piove e il vicolo San Benedetto, a fianco dell’omonima chiesetta e a ridosso di via Marconi, finisce sott’acqua. Un problema che nonostante le lamentele costanti dei residenti della zona, non si è mai riuscito a risolvere.

Basta infatti un acquazzone per allagare la strada sterrata dove si creano pericolose pozze di acqua e fango. E, se ai lati della strada ci sono auto parcheggiate, i malcapitati pedoni non hanno altra scelta che passare in mezzo alle pozzanghere.Negli anni gli abitanti della zona si erano rivolti alle varie amministrazioni che si sono succedute raccogliendo anche le firme per chiedere interventi, che però non sono mai arrivati.

Eppure un progetto c’era anche se è rimasto sempre solo sulla carta. Prevede la realizzazione di lastricato e acciottolato, sulla scia di quanto fatto nelle vie Garibaldi e XX Settembre, in questo angolo di centro storico che attende ancora anche la ristrutturazione dell’antica chiesetta di San Benedetto, chiusa da anni perché non agibile, soprattutto per i problemi al tetto. I finanziamenti ci sono ma i cantieri non sono ancora stati avviati.

Per salvare la chiesa tempo fa i residenti, con l’autorizzazione della basilica, si erano quotati per raccogliere fondi per il restauro. Era stata organizzata anche una pesca miracolosa.

