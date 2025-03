Pozza d’acqua ai Giardinetti per una perdita idrica: «Così da mesi» 

All’inizio era soltanto una piccola chiazza, indistinguibile da una comune pozzanghera creata dalla pioggia. Ma col passare dei mesi ha finito con l’allargarsi sempre di più.

Nella passeggiata preferita dai monserratini, i giardinetti di via del Redentore, una perdita idrica sta generando una pozza d’acqua sempre più ampia e pericolosa, proprio al centro del passaggio attraversato quotidianamente da tantissimi cittadini. Il rischio è altro soprattutto per anziani e bambini, che potrebbero scivolare. Non è chiaro se a causare l’allagamento sia stato un guasto alla condotta o se il motivo sia da imputare a lavori nella zona.

Quello che è certo, secondo i frequentatori abituali della zona, è che le prime avvisaglie si sono presentate già negli ultimi mesi del 2024. «Ho già dato mandato di intervenire con urgenza per sistemare la perdita», chiarisce l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Al momento non ne conosciamo l’origine, ma a breve avremo delucidazioni e capiremo di chi sia la responsabilità». In ogni caso, rassicura che «la situazione è stabile, non si sta ampliando ulteriormente».

RIPRODUZIONE RISERVATA