Povertà, stanziati altri fondi 

Siglato l’accordo tra Comune, Caritas diocesana di Oristano e il Volontariato Vincenziano di Abbasanta per aiutare le persone in difficoltà. Dalla Giunta sono stati stanziati al momento 2mila 727 euro. «L’amministrazione comunale da tempo ha intrapreso, anche con i Servizi sociali forme di collaborazione con la Caritas Diocesana di Oristano e il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Abbasanta – spiegano dalla Giunta Carta – Queste associazioni sostengono una popolazione con bisogni di tipo economico, fornendo aiuti di vario genere come alimentari, articoli per la scuola, abbigliamento». Questa collaborazione permette di garantire la necessaria rapidità in tutti quei casi dove «gli interventi complessi e multiformi in favore di persone in situazioni di crescente povertà, consentono di prevenire forme di emarginazione ed esclusione sociale».

