C'è chi si rivolge al Comune perché non riesce a pagare una bolletta o perché non sa più come fare la spesa. Non mancano i cittadini che chiedono un contributo per sostenere le spese di una visita medica urgente. A Cabras, i numeri della povertà sono in aumento. Da gennaio a ottobre 2026, per finanziare interventi, servizi e contributi economici a supporto delle persone e delle famiglie in condizioni di bisogno il Comune ha già speso 3 milioni e 100mila euro. Ma ci sono anche i poveri che non entrano in questo conteggio, sono quelli che si vergognano di chiedere aiuto e che si rivolgono ai volontari, sempre pronti a tendere la mano.

I dati

I numeri che fotografano questa parte di Cabras si leggono nei documenti custoditi nell’ufficio dell’assessora ai Servizi Sociali, Laura Celletti. È a lei che le persone in difficoltà si rivolgono. «Mi chiamano al telefono, mi cercano sui social o mi raggiungono direttamente in Comune, poi segnalo immediatamente le situazioni ai servizi sociali. Cerchiamo sempre di venire incontro a ogni esigenza».

Nel 2026 i cittadini che beneficiano del Reis, il contributo mensile per le famiglie in difficoltà, sono stati 39. In 321 usufruiscono della “Carta fai da te”, del valore complessivo di 500 euro all’anno. Nel 2026, il Comune ha concesso un aiuto per pagare l’affitto di casa a 69 nuclei familiari. Ben 305 cittadini usufruiscono invece della legge 162, un contributo economico che il Comune eroga alle persone con disabilità grave per aiutarle a vivere in modo più indipendente a casa propria. Altre 49 persone usufruiscono invece dell'assistenza domiciliare.

Nel 2026 sono state finanziate, inoltre, 41 richieste di contributo straordinario, che viene concesso solo in presenza di specifici requisiti di reddito e a seguito di un'istruttoria che ne attesta l'effettiva necessità.

Ciò che non si vede

«Ma ci sono anche tante altre spese che in pochi immaginano – spiega l’assessora – come ad esempio la pulizia di abitazioni dove è impossibile entrare a causa delle rifiuti presenti. Noi ci arriviamo tramite le segnalazioni». Laura Celletti tante volte si è trovata davanti famiglie che hanno sempre vissuto una vita agiata: «Poi però per loro le cose sono cambiate, non sempre ciò che si vede da fuori è reale».

I volontari

E poi ci sono i poveri “silenziosi” che vivono in condizioni di grave difficoltà economica ma che, per vergogna, non chiedono aiuto al Comune. In alcuni casi lo hanno anche rifiutato. A loro pensano le associazioni di volontariato Anteas Cabras e le Vincenziane del Sacro Cuore. «Ora stiamo aiutando circa 35 famiglie – racconta Consolata Chergia, storica volontaria ottantaduenne – Una volta ogni mese e mezzo prepariamo pacchi con i beni di prima necessità che ci arrivano dalla Croce Rossa. Chi viene da noi non ha tanti discorsi da fare, prende ciò che prepariamo e ringrazia». Parlano gli occhi.

RIPRODUZIONE RISERVATA