Povertà sanitaria, apre l’ambulatorio Asl per persone in difficoltà socio-economica 

Contrastare la povertà sanitaria a favore di fasce di popolazione in difficoltà socio-economica o in condizione marginalità estrema, offrendo assistenza gratuita e accessibile a chi spesso non riesce ad accedere alle cure essenziali: famiglie a basso reddito, persone senza fissa dimora, persone migranti e in grave difficoltà economica. È questo l'obiettivo dell'ambulatorio di prossimità del Programma Nazionale di Equità nella Salute (Pnes) inaugurato ieri dalla Asl di Cagliari nel poliambulatorio di viale Trieste numero 37.

L'ambulatorio dedicato sarà attivo, in questa prima fase, due volte alla settimana il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. Saranno presenti a rotazione medici di varie discipline. «L'obiettivo della Asl 8 è quello di intercettare le fasce di popolazione più vulnerabili e socialmente svantaggiate, più esposte a fattori di rischio e con un accesso più difficoltoso ai servizi socio-sanitari », dice il commissario straordinario della Asl 8 Aldo Atzori. «Viale Trieste sarà il primo di questi ambulatori, ma è già prevista l'apertura di diversi altri ambulatori nella cittadella di Via Romagna, nella casa della salute a Sant'Elia e in altri spazi già in possesso della Asl», aggiunge.

L’ambulatorio offre soprattutto la possibilità attraverso un'equipe multidisciplinare, quindi sia sanitaria che sociale, di comprendere la problematica di quella persona e quindi cercare di prenderla in carico e fare in modo che possa poi accedere a delle cure specialistiche in base alle sue problematiche e anche avere un supporto di tipo sociale. Per ricevere informazioni si può telefonare ai numeri 0706096436/42/43 dalle 11 alle 13, il martedì e giovedì.

