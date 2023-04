«Povertà, la crescita preoccupa» 

Difficoltà che si trasformano in emergenze sociali, economiche e lavorative nella città di Cagliari, come testimoniano i numerosi interventi da parte della Caritas e delle parrocchie a sostegno delle famiglie più povere. «I dati mostrano un aumento della povertà piuttosto preoccupante. Una povertà connessa al lavoro, che non possiamo accettare perché il lavoro dà dignità all’uomo. Ciò che auspico è una ripresa della creatività: è necessario programmare e pensare al proprio riscatto, creare nuovi posti di lavoro, dare una possibilità a chi non la ha. E soprattutto uscire dalle logiche egoistiche che guidano l’uomo in questo secolo. Il cosiddetto terzo settore è fondamentale: non si può attendere che la mano dello Stato intervenga in tutte queste situazioni di disagio. Abbiamo la responsabilità di adoperarci, aiutare coloro che stanno vivendo nella povertà. E proprio la Pasqua è l’occasione che ci deve spingere a compiere questi gesti, ad uscire dall’individualismo».

Solidarietà che, in un mondo sempre più individualista, va continuamente a scemare. «Oggi il rischio maggiore è di chiudersi nell’individualismo. Dobbiamo rafforzare i valori dell'altruismo, dell’appartenenza alla comunità. Aiutare un vicino di casa, un amico che sappiamo essere in difficoltà, senza girarci dall’altra parte: sono piccole azioni, che ognuno di noi può e deve mettere in atto».

La Pasqua come apertura di un orizzonte nuovo per tutta la comunità. Questo l’auspicio dell’arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei, Monsignor Giuseppe Baturi. Una Pasqua che dopo tre anni dall’inizio della pandemia Covid finalmente rivive i riti della Settimana Santa senza restrizioni.

«Quest’anno i riti sono stati molto partecipati dai fedeli: abbiamo registrato un forte aumento delle presenze. Questa è la dimostrazione che non si tratta solo di eventi folkloristici, capaci di attirare turisti ma in primis di eventi religiosi, che coinvolgono tutta la cittadinanza. Riti che risvegliano l’anima del popolo ed i valori cristiani, a partire dalla solidarietà».

Povertà in aumento

Migranti

Solidarietà che va dimostrata anche in relazione ai recenti fatti drammatici avvenuti in Italia che hanno avuto come protagonisti i migranti. «Il fenomeno dell’immigrazione va affrontato con lungimiranza ma anche ricordandoci che sono persone in cerca di aiuto, che scappano in cerca di una vita migliore». Monsignor Baturi si sofferma poi su un altro genere di povertà che minaccia la società: quella educativa. «Il fenomeno della dispersione scolastica cui stiamo assistendo è in costante aumento. I ragazzi di oggi abbandonano sempre più precocemente il mondo dell’istruzione. L’educazione forma l’uomo, l’intelligenza è una facoltà che va coltivata. In un mondo in cui le tecnologie rischiano di sostituire il lavoro degli individui, l’intelletto e le conoscenze umane sono l’unica arma contro l’intelligenza artificiale». E proprio ai giovani si rivolge Baturi: «Siamo spettatori di giovani che si trascurano, tanti hanno perso il valore della vita. La Pasqua è un inno alla vita e per questo spero porti ad una rinascita dell'amore per la vita».

