Povertà in aumento, “social card” a 1.700 bisognosi 

Sono oltre 1.700 i quartesi beneficiari della Carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità, con un contributo di 500 euro erogato dall’Inps.

Nei giorni scorsi gli uffici dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune ha stilato la graduatoria dei destinatari del sussidio, tutti quartesi in difficoltà economiche, residenti in città e con una certificazione Isee ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15mila euro annui.

Il bonus solidale - viene ricordato nel documento firmato dalla dirigente del settore Politiche sociali - «è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale». E «non spetta ai nuclei percettori di qualsiasi misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale».

La modalità di erogazione è la stessa in tutto il territorio nazionale: il contributo da 500 euro verrà dato sotto forma di “Carta solidale acquisti” prepagata e ricaricabile, che sarà rilasciata in qualsiasi ufficio postale, e potrà essere utilizzata nelle attività commerciali che aderiscono alla convenzione.

