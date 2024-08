Povertà in aumento: anche i fortini militari rifugio di clochard 

I fortini militari rifugio di senza tetto. La disperazione è in un giaciglio di fortuna ricavato all’interno di una delle fortificazioni militari nell’area del Simbrizzi, a pochi passi da via Pitz’e Serra.

L’hanno scoperto nei giorni scorsi i soci del comitato di Margine Rosso che ormai da oltre un anno nella zona effettuano ronde periodiche per prevenire la formazione delle discariche e per tenere puliti anche i fortini, per difenderli dalle incursioni degli incivili.

All’interno un materasso, un paio di scarpette da donna, un cartone di pizza, una busta di latte e un detergente per le mani.

«Un bunker occupato forse per disperazione, per necessità o in fuga da chissà cosa», dice il presidente del comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «non siamo in territorio di guerra, ma accade tutto dietro casa nostra. Poche cose all’interno, forse anche più di quello che questa donna può permettersi, in un luogo angusto, buio ed isolato. I cortei, i blocchi, bisognerebbe farli anche per combattere questo».

Certo è che in città la povertà è in aumento. Alcuni senza tetto dormono nelle panchine in piazza Sant’Efisio e in piazza IV Novembre e adesso la scoperta del rifugio di fortuna in una zona così isolata come quella del Simbirizzi. Mette tristezza pensare a una donna che arriva fino a lì tutta sola spinta dalla disperazione.I dati sulla povertà in città sono allarmanti: sono circa seimila i residenti che vivono in città in condizioni di disagio sociale. Di questi lo scorso anno 1.700 hanno ricevuto il bonus per fare la spesa, 342 il contributo per acquistare pane e formaggio, 1.064 hanno chiesto aiuto per pagare le bollette e seicento sono le famiglie seguite dai vincenziani.

